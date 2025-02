Tim, nessuna chiusura di Giorgetti a iliad

Il ministro Giorgetti al question time in Senato ha risposto ad una interrogazione della senatrice Bevilacqua del M5S su Tim con un semplice riferimento ai poteri speciali del Governo in materie come le telecomunicazioni. Nessuna chiusura a iliad.

Amazon indagata dalla Procura di Milano per presunta frode fiscale da 1,2 miliardi di euro. Al centro dell’indagine l’algoritmo predittivo di Amazon e presunte irregolarità nelle vendite online di prodotti extra Ue, soprattutto cinesi.

Mancato rinnovo del CCNL Telecomunicazioni: Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil proclamano sciopero il 31 marzo.

