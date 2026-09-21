L’Opas di Poste su Tim riapre oggi per un periodo aggiuntivo di cinque giorni, per chiudere definitivamente venerdì 25 settembre. L’obiettivo di questi tempi supplementari è dare tempo agli azionisti Tim che per un motivo o per l’altro ancora non hanno aderito all’operazione di farlo in questa seconda ed ultima finestra temporale.
Lasco (Poste): “Speriamo di raggiungere il 90%”
“Speriamo si continui su questo piano. Siamo fiduciosi”. Lo ha detto il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco a proposito dell’Opas di Poste Italiane su Tim che ha raggiunto il 66,62% e i cui termini si riaprono da oggi al 25 settembre, a margine della conferenza stampa al Masaf su ‘carta dedicata a te’. Quanto al possibile raggiungimento della soglia del 90% ha detto: “speriamo”.
Primo periodo dell’Opas chiuso l’11 settembre al 66,627%
Il primo periodo di adesioni all’Opas si è chiuso l’11 settembre, con Poste che ha raggiunto il 66,627% del capitale sociale di Tim.
Gli azionisti di Tim che non hanno ancora aderito avranno una seconda possibilità di conferire i propri titoli, alle stesse condizioni economiche stabilite dopo il rilancio di 30 centesimi: 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione più 1,97 euro cash per azione. L’obiettivo è di arrivare al 90% del capitale, soglia che aprirebbe la strada al delisting di Tim, realizzando appieno le sinergie previste dall’operazione. Nei giorni scorsi l’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante si è detto fiducioso sulla possibilità di arrivare al termine dell’Opas, “ad una percentuale che sarà ampiamente di controllo” con la quale “partiranno le attività di integrazione delle due aziende”.
“Gli investitori – ha detto Del Fante – hanno capito che non ha molto più senso restare azionisti di un’azienda che non paga il dividendo e che è una frazione di Poste Italiane, in un contesto in cui Poste sta valorizzando le azioni di Tim con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori”.
Cosa succede se si raggiunge o si supera il 90%?
Se Poste supera la soglia del 90% ma rimane sotto il 95% del capitale di TIM, scattano precisi obblighi normativi a tutela delle minoranze e si attiva la procedura di delisting:
- Obbligo di acquisto (Sell-out): Poste ha l’obbligo di acquistare il restante 10% (o meno) delle azioni TIM da tutti gli azionisti di minoranza che ne faranno richiesta.
- Addio a Piazza Affari (Delisting): Una volta completato il riacquisto delle quote residue richieste dagli azionisti rimasti, il titolo TIM viene rimosso dal listino azionario di Borsa Italiana.
- Se si supera il 95% (Squeeze-out): Qualora le adesioni superassero addirittura il 95%, Poste eserciterà il diritto di acquisto forzato (Squeeze-out). In questo scenario, Poste acquisisce automaticamente e obbligatoriamente il 100% delle azioni residue, liquidando i vecchi azionisti.
Cosa succede se l’offerta si ferma prima (sotto il 90%)?
Allo stato attuale, l’OPAS è già considerata pienamente efficace, poiché Poste ha rinunciato alla condizione della soglia minima e detiene già il 66,627% delle azioni dopo la chiusura della prima fase.
Se al 25 settembre Poste rimanesse sopra il 66,6% ma sotto il 90%:
- Controllo assembleare blindato: Poste mantiene comunque un controllo solidissimo ed esclusivo su TIM, disponendo della maggioranza qualificata (i due terzi) per deliberare qualsiasi operazione in assemblea straordinaria (comprese fusioni, aumenti di capitale e modifiche dello statuto).
- TIM resta quotata in Borsa: Il delisting immediato non può scattare in automatico. Il titolo TIM continuerà a essere scambiato a Piazza Affari.
- Meno liquidità sul titolo: Poiché il flottante (la quantità di azioni liberamente scambiabili sul mercato) si ridurrà drasticamente al lumicino (meno del 33%), il titolo TIM potrebbe subire forti oscillazioni, una ridotta liquidità sul mercato e una potenziale penalizzazione del valore.
- Fusione successiva: Per ottenere comunque il delisting in futuro, Poste potrebbe decidere di procedere a una fusione per incorporazione di TIM in una società non quotata, ma i tempi tecnici e burocratici sarebbero decisamente più lunghi rispetto alla procedura automatica del 90%.
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