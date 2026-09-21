Riaperta l'Opas di Poste su Tim fino a venerdì 25 settembre. L'obiettivo è raggiungere quota 90% e il delisting della compagnia Tlc. Si parte dal 66,627% raggiunto nella prima fase dell'offerta.

L’Opas di Poste su Tim riapre oggi per un periodo aggiuntivo di cinque giorni, per chiudere definitivamente venerdì 25 settembre. L’obiettivo di questi tempi supplementari è dare tempo agli azionisti Tim che per un motivo o per l’altro ancora non hanno aderito all’operazione di farlo in questa seconda ed ultima finestra temporale.

Lasco (Poste): “Speriamo di raggiungere il 90%”

“Speriamo si continui su questo piano. Siamo fiduciosi”. Lo ha detto il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco a proposito dell’Opas di Poste Italiane su Tim che ha raggiunto il 66,62% e i cui termini si riaprono da oggi al 25 settembre, a margine della conferenza stampa al Masaf su ‘carta dedicata a te’. Quanto al possibile raggiungimento della soglia del 90% ha detto: “speriamo”.

Primo periodo dell’Opas chiuso l’11 settembre al 66,627%

Il primo periodo di adesioni all’Opas si è chiuso l’11 settembre, con Poste che ha raggiunto il 66,627% del capitale sociale di Tim.

Gli azionisti di Tim che non hanno ancora aderito avranno una seconda possibilità di conferire i propri titoli, alle stesse condizioni economiche stabilite dopo il rilancio di 30 centesimi: 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione più 1,97 euro cash per azione. L’obiettivo è di arrivare al 90% del capitale, soglia che aprirebbe la strada al delisting di Tim, realizzando appieno le sinergie previste dall’operazione. Nei giorni scorsi l’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante si è detto fiducioso sulla possibilità di arrivare al termine dell’Opas, “ad una percentuale che sarà ampiamente di controllo” con la quale “partiranno le attività di integrazione delle due aziende”.

“Gli investitori – ha detto Del Fante – hanno capito che non ha molto più senso restare azionisti di un’azienda che non paga il dividendo e che è una frazione di Poste Italiane, in un contesto in cui Poste sta valorizzando le azioni di Tim con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori”.

Cosa succede se si raggiunge o si supera il 90%?

Se Poste supera la soglia del 90% ma rimane sotto il 95% del capitale di TIM, scattano precisi obblighi normativi a tutela delle minoranze e si attiva la procedura di delisting:

Obbligo di acquisto (Sell-out): Poste ha l’obbligo di acquistare il restante 10% (o meno) delle azioni TIM da tutti gli azionisti di minoranza che ne faranno richiesta.

Poste ha l’obbligo di acquistare il restante 10% (o meno) delle azioni TIM da tutti gli azionisti di minoranza che ne faranno richiesta. Addio a Piazza Affari (Delisting): Una volta completato il riacquisto delle quote residue richieste dagli azionisti rimasti, il titolo TIM viene rimosso dal listino azionario di Borsa Italiana.

Una volta completato il riacquisto delle quote residue richieste dagli azionisti rimasti, il titolo TIM viene rimosso dal listino azionario di Borsa Italiana. Se si supera il 95% (Squeeze-out): Qualora le adesioni superassero addirittura il 95%, Poste eserciterà il diritto di acquisto forzato (Squeeze-out). In questo scenario, Poste acquisisce automaticamente e obbligatoriamente il 100% delle azioni residue, liquidando i vecchi azionisti.

Cosa succede se l’offerta si ferma prima (sotto il 90%)?

Allo stato attuale, l’OPAS è già considerata pienamente efficace, poiché Poste ha rinunciato alla condizione della soglia minima e detiene già il 66,627% delle azioni dopo la chiusura della prima fase.

Se al 25 settembre Poste rimanesse sopra il 66,6% ma sotto il 90%:

Controllo assembleare blindato: Poste mantiene comunque un controllo solidissimo ed esclusivo su TIM, disponendo della maggioranza qualificata (i due terzi) per deliberare qualsiasi operazione in assemblea straordinaria (comprese fusioni, aumenti di capitale e modifiche dello statuto).

Poste mantiene comunque un controllo solidissimo ed esclusivo su TIM, disponendo della maggioranza qualificata (i due terzi) per deliberare qualsiasi operazione in assemblea straordinaria (comprese fusioni, aumenti di capitale e modifiche dello statuto). TIM resta quotata in Borsa: Il delisting immediato non può scattare in automatico. Il titolo TIM continuerà a essere scambiato a Piazza Affari.

Il delisting immediato non può scattare in automatico. Il titolo TIM continuerà a essere scambiato a Piazza Affari. Meno liquidità sul titolo: Poiché il flottante (la quantità di azioni liberamente scambiabili sul mercato) si ridurrà drasticamente al lumicino (meno del 33%), il titolo TIM potrebbe subire forti oscillazioni, una ridotta liquidità sul mercato e una potenziale penalizzazione del valore.

Poiché il flottante (la quantità di azioni liberamente scambiabili sul mercato) si ridurrà drasticamente al lumicino (meno del 33%), il titolo TIM potrebbe subire forti oscillazioni, una ridotta liquidità sul mercato e una potenziale penalizzazione del valore. Fusione successiva: Per ottenere comunque il delisting in futuro, Poste potrebbe decidere di procedere a una fusione per incorporazione di TIM in una società non quotata, ma i tempi tecnici e burocratici sarebbero decisamente più lunghi rispetto alla procedura automatica del 90%.

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