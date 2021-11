Tim, l’ombra di Xavier Niel (Iliad) su Kkr?

La giornata in pillole.L’arrivo di Kkr sul dossier Tim ha riacceso le speculazioni di un interesse di Xavier Niel, patron di Iliad e consigliere del fondo Usa, per Telecom Italia.Fondazione Open, il caso dal punto di vista mediologico. Perché i Renzi Papers diffusi dal settimanale ‘The Post Internazionale’ sono stati ignorati?Un laboratorio per il recupero e la messa a nuova dei vecchi modem in carcere. Lo ha realizzato Linkem alla casa circondariale femminile di Rebibbia e nel carcere maschile di Lecce.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.