Tim, le perdite affondano il titolo

La giornata in tre news.

Tim chiude il 2021 con maxi perdite che pesano sul titolo, che crolla in Borsa. Via libera del Cda alla separazione della rete e alla nascita di due società, NetCo e ServiceCo. In vendita la quota di Inwit per fare cassa.

Sostenibilità e Smart Tower: il ruolo centrale del 5G, dell’IoT e delle torri Tlc per il monitoraggio del territorio e la protezione e prevenzione di eventi disastrosi come frane, smottamenti e terremoti grazie alle nuove tecnologie.

Swift: l’esclusione della Russia potrebbe avvantaggiare lo yuan digitale e indebolire il dollaro. Qual è lo scenario?

