Tim, l’assemblea slitta a giugno

Il nostro focus sui settori strategici tlc e energia.

Tim, il CdA prende tempo e rimanda l’assemblea dal 10 aprile al 24 giugno. Due mesi in più per trattare con Vivendi e ridisegnare i futuri assetti in attesa di definire il ruolo di Poste.

Decreto Bollette, il Governo approva la misura e stanzia circa 3 miliardi di euro per contrastare il caro energia. Meloni ha annunciato: “Bonus fino a 500 euro per le famiglie”.

L’import USA vale 3 trilioni di dollari, ecco merci e provenienza. I dazi di Trump mettono in pericolo il PIL globale e la stessa economia americana (già in crisi).

Leggi le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz