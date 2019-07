TIM lancia il 5G. I piani dell’operatore e le offerte commerciali

TIM lancia il 5G. Si parte da Roma, Torino e Napoli (presso il Villaggio delle Universiadi) dove TIM ha già acceso il 5G e reso disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende, per arrivare entro quest’anno in altre 6 città – Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari – 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

Durante un evento che si è tenuto nella mattinata di oggi a Roma, l’operatore ha fatto il punto della situazione sulla nuova tecnologia, raccontando di tutte le sue enormi potenzialità. Inoltre, la telco ha condiviso anche i suoi piani di sviluppo della rete per l’Italia.

I piani

Entro il 2021 saranno 120 le città coperte, 200 le destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 i progetti specifici per le grandi imprese, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access).

Il 5G porterà prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell’Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori.

Le offerte commerciali 5G

TIM ha già lanciato le prime offerte commerciali per la clientela consumer e business e per utilizzare la rete di nuova generazione ha siglato partnership con Samsung, Xiaomi e Oppo. Queste le offerte:

TIM Advance 5G : 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD a partire da 29,99 euro al mese

: 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD a partire da 29,99 euro al mese TIM Advance 5G Top : 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco a partire da 49,99 euro al mese

: 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco a partire da 49,99 euro al mese Senza Limiti 5G: (solo utenti business) prevede minuti e SMS illimitati anche dall’Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE, 100 GB, mail e chat illimitate, roaming anche internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra UE a partire da 60 euro al mese

L’azienda offrirà inoltre il roaming 5G in sei Paesi iniziando entro luglio con Austria, Gran Bretagna, Svizzera, per proseguire successivamente con Spagna, Germania ed Emirati Arabi.