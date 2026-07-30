Tim, Labriola conferma l’uscita dall’MSA con INWIT dal 2030

Oggi sotto i riflettori i conti di Tim, che torna all’utile nel secondo trimestre.
La ripresa di Tim è legata al successo del Cloud, che rappresenta il 45% dei ricavi della divisone Enterprise, in attesa della chiusura dell’OPAS Poste Italiane.
Continuiamo a seguire il trend dei robot umanoidi, e quelli cinesi sono la nuova “paura tech” per Trump. Infatti scatta il bando per gli Usa: Washington punta a proteggere data center e infrastrutture critiche da rischi di spionaggio, sabotaggio e cyberattacchi.
Infine, la consueta pillola quotidiana sull’AI, al via il bando per 7 Gigafactory Ue. Ma fondi pubblici dimezzati a 10 miliardi. Anche l’Italia in lizza, in attesa di conoscere il progetto e le città candidate.
Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui