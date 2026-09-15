Tim, Labriola ai dipendenti: “Con Poste nasce un nuovo grande gruppo, ma non cancella ciò che siamo”

“Venerdì scorso si è conclusa la prima fase dell’Offerta e Poste italiane ha raggiunto il 66,627% del capitale di Tim, acquisendone il controllo azionario”. Lo scrive in un messaggio ai dipendenti di Tim, l’amministratore delegato Pietro Labriola, che evidenzia come “l’ingresso in una nuova fase non cancella ciò che Tim è. Al contrario, mette ancora più al centro ciò che abbiamo costruito: le nostre competenze tecnologiche, le infrastrutture, la capacità commerciale, la relazione con milioni di clienti e, soprattutto, la qualità delle nostre persone”.

Nuove opportunità insieme

“Poste e Tim hanno storie, asset e competenze differenti e fortemente complementari. Metterli insieme – dice Labriola – può creare opportunità che separatamente sarebbero più difficili da cogliere: nei servizi digitali per famiglie, imprese e pubblica amministrazione, nel cloud e nella cybersecurity, nell’intelligenza artificiale e, più in generale, nella trasformazione digitale del Paese”.

La dimensione conta, possibilità di guardare oltreconfine

“La dimensione conta. Lo dico da tempo parlando del nostro settore: per competere e continuare a investire serve scala. La prospettiva che abbiamo davanti può darci proprio questo, mettendo insieme due grandi aziende italiane e costruendo un progetto industriale capace di guardare oltre i rispettivi confini”, aggiunge Labriola.

“Quattro anni fa – ricorda l’ad – Tim era un’azienda con problemi strutturali che ne limitavano fortemente le prospettive. Abbiamo fatto scelte difficili, alcune considerate allora quasi impossibili. Abbiamo separato la rete, ridotto significativamente il debito, rimesso in ordine i nostri business e restituito all’azienda libertà commerciale e capacità di investire e competere”.

Costruire il futuro

“Contemporaneamente abbiamo continuato a costruire il futuro: 5G, cloud, cybersecurity, data center, intelligenza artificiale. Abbiamo rafforzato Tim Enterprise, rilanciato il consumer e continuato a far crescere Tim Brasil”, aggiunge Labriola.

“E voglio sottolineare un punto che considero fondamentale: in questo progetto le persone e le competenze di Tim sono e saranno centrali. Perché le tecnologie si possono acquistare, gli asset si possono integrare, ma competenza, esperienza e capacità di esecuzione si costruiscono nel tempo. Ed è questo uno dei patrimoni più importanti che portiamo nella nuova fase”, evidenzia il manager.

Finestra di Opas riaperta dal 21 al 25 settembre

“Dal 21 al 25 settembre saranno riaperti i termini dell’Offerta. Successivamente inizierà il percorso di integrazione e avremo modo di aggiornarvi, con la stessa trasparenza con cui abbiamo affrontato insieme tutti i passaggi degli ultimi anni. Nel frattempo, dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare: lavorare sui risultati, sui clienti e sulla qualità dei nostri servizi. Abbiamo dimostrato che anche le trasformazioni più difficili possono diventare opportunità quando esistono una direzione chiara, il coraggio di decidere e la capacità di fare accadere le cose. Quattro anni fa dovevamo rimettere Tim nelle condizioni di avere un futuro. Oggi quel futuro possiamo contribuire a costruirlo da una posizione completamente diversa. E dobbiamo esserne orgogliosi e orgogliose”, conclude Labriola.

Tim, Labriola: Poste riconosce nostro percorso, ora progetto strategico

Il percorso di risanamento compiuto da Tim negli ultimi 4 anni è stato fatto “con un obiettivo molto semplice: rendere Tim nuovamente solida, credibile e capace di crescere”, ha sottolineato l’ad.

“Oggi i risultati di quel lavoro sono davanti a noi. Le parole utilizzate in questi giorni dai vertici di Poste riconoscono il valore di questo percorso e soprattutto aprono una prospettiva nuova. Quella che solo pochi anni fa sarebbe sembrata un’operazione ‘inimmaginabile’ viene oggi descritta come un progetto industriale congiunto, ambizioso e strategico per il Paese, capace di competere anche a livello internazionale”, aggiunge Labriola.

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