Tim, anche grazie all’astensione di Vivendi il Cda uscente vince in assemblea, per il prossimo triennio confermato al timone l’ad Pietro Labriola che porterà avanti il progetto di cessione di NetCo.

Transizione 5.0, mancano ancora i decreti attuativi. Ordini di macchine e robot in calo del 19% per l’Italia.

FIFA, vicino l’accordo con Apple per il Mondiale per Club. Ma i tifosi rischiano di non vederlo.

L’Europa verso la sospensione di TikTok Lite: “È dannoso per la salute dei ragazzi”.

Clicca qui per leggere le news della dailyletter di oggi.