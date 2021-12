Tim-KKR, Giorgetti alla Camera: Golden Power in caso di Opa

La giornata in pillole. Informativa del ministro del Mise Giancarlo Giorgetti sull’interessamento di KKR per Tim : Governo guarda con attenzione, ma per ora niente Opa. Sindacati preoccupati: rischio spezzatino, migliaia di dipendenti a rischio.Annunciata la nuova strategia europea per promuovere una connettività intelligente, pulita e sicura in diversi settori chiave: sul piatto 340 miliardi di euro.Telemarketing , riforma del registro delle opposizioni più vicina con l’ok al Dl Capienze. Sarà la volta buona?Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.