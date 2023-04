Tim in forte calo, deludono i rilanci per la NetCo

Tim in forte flessione. Le offerte migliorative di CDP-Macquarie e KKR per NetCo non scaldano il mercato e sono lontane dalle richieste di Vivendi. Cosa farà il Cda?

ChatGPT, il competitor è il ‘francese’ Bloom (Open Source). L’esperto Paolo Benanti: “Bancari i primi sostituibili dall’IA. Per regolare l’IA generativa introdurre dei ‘guardrail’ etici e giuridici e creare dei Vertical con Large Language Model”.

Via libera al Chips Act, costerà davvero 43 miliardi di euro? Raggiunto l’accordo sul piano che mobilita oltre 43 miliardi di euro tra investimenti pubblici e privati, nato con il fine ultimo di raddoppiare l’attuale quota dell’UE nel campo dei semiconduttori entro il 2030, portandola dal 10% al 20%.

