Tim, il nuovo piano industriale non convince il mercato

Tim, il nuovo piano industriale senza NetCo non scalda il mercato. Titolo a picco, sospeso per eccesso di ribasso. Ma l’ad Pietro Labriola cerca di rassicurare gli analisti che però sono confusi sulla riduzione del debito.

Il Sottosegretario Alessio Butti al CyberSec 2024 in corso a Roma: ‘Stiamo lavorando a un testo sull’intelligenza artificiale che raccoglierà le indicazioni dell’AI Act europeo’. Martedì evento di ascolto delle imprese AI.

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli interviene all’evento Cybersec 2024: le tecnologie ‘amplificano la possibilità di minacce’.

