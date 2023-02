Tim, il Cda prende tempo sull’offerta per la rete

Le nostre news in primo piano.

TIM. L’offerta di KKR per NetCo non rispecchia il valore dell’asset, secondo il Cda di Tim riunito oggi, che prende tempo fino al 31 marzo per un’offerta migliorativa.

Costi reti TLC. Ue avvia consultazioni su ‘fair share’ delle Big Tech. Sull’accesso alla rete il commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: “Da parte mia non c’è assolutamente una idea di tassa”.

Gigabit Infrastructure Act. La Commissione europea vuole portare la fibra in tutti i nuovi edifici entro il 2030. Diremo addio al rame in due o tre anni.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter del 24 febbraio 2023.