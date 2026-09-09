Tim, il Cda accoglie con favore il miglioramento dell’Opas di Poste

Il Cda di Tim accoglie con favore il miglioramento del corrispettivo mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30 euro per ciascuna azione ordinaria TIM portata in adesione all’OPAS di Poste Italiane. Lo scrive oggi l’azienda in una nota, aggiungendo di prendere altresì atto della cancellazione della cancellazione della soglia del 66,67% da parte della società guidata da Matteo Del Fante.

L’ad di Poste ieri ad un evento della Lega ha colto l’occasione per rivolgersi direttamente agli azionisti di Tim per spingerli ad aderire all’operazione, evidenziando tre possibili vantaggi: riduzione del rischio, ritorno al dividendo e partecipazione al consolidamento europeo delle telecomunicazioni, come riportato dal Messaggero.

Secondo Del Fante, l’operazione permetterà agli azionisti TIM di entrare in un gruppo che negli ultimi nove anni ha quintuplicato il proprio valore e che punta a diventare un protagonista europeo della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale.

In Borsa, TIM si è allineata alla nuova offerta mentre le adesioni hanno raggiunto il 7,2%. Poste ha eliminato la soglia minima del 66,7% e, dopo la scadenza dell’11 settembre, è prevista una riapertura dal 21 al 25 settembre destinata a che volesse aderire fuori tempo massimo.

Gli analisti giudicano il rilancio una mossa pragmatica, utile a favorire il successo dell’offerta, semplificare la governance e accelerare l’integrazione.

L’azienda attende dall’integrazione sinergie per un totale di 700 milioni di euro all’anno.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz