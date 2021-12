Il racconto della giornata in 3 news.

Non poteva mancare uno dei dossier strategici per il Paese alla conferenza stampa di fine anno del premier: “TIM? Il futuro in mano agli azionisti ma anche al governo. Difendere occupazione, rete e tecnologia”, è il mantra di Draghi.

Invece, ha suscitato una scarsa copertura mediatica il parere della Corte dei Conti su un altro dossier chiave: Autostrade. Tornano i Benetton?Infine, a -3 dal Natale, la nostra storia del giorno è dedicata alle luci natalizie: inventate il 22 dicembre 1882.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.