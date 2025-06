Tim, domani 1^ assemblea dell’era Poste

In primo piano le telecomunicazioni, è la vigilia della prima assemblea dell’era Poste Italiane per Tim.

I punti all’ordine del giorno comprendono l’approvazione del bilancio 2024, la politica di remunerazione, il piano di incentivi e stock option per il management.

Tax credit. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli corre ai ripari dopo lo scandalo degli incentivi al finto regista e presunto killer di Villa Pamphili: “Basta soldi pubblici a film mai realizzati”.

Medio Oriente. L’Iran ha chiesto all’ITU, l’agenzia Onu che fissa le politiche di utilizzo delle frequenze radio, e a Space X di disattivare “dispositivi non autorizzati” sul suo territorio.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz