Tim, Deutsche Bank taglia il rating

20 febbraio 2026
Oggi apriamo con la nostra analisi sulla notizia della Deutsche Bank che ha tagliato il rating sul titolo Tim, portandolo a ‘hold’ da ‘buy’, ma alzando il target price a 0,64 euro da 0,62.
Un assist per Deutsche Telekom (o per qualche Big Tech)?
Cresce intanto l’attesa del mercato per la comunicazione della trimestrale Tim, fissata il 24 febbraio.
AI. Dall’India la proposta di Sam Altman, ceo di OpenAI (produttore di ChatGPT) di un’Agenzia globale per governare lo sviluppo della tecnologia: “Servono regole urgenti per l’AI”.
Dallo stesso palco il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres: “Il futuro dell’AI non può essere deciso da una manciata di Paesi o lasciato ai capricci di pochi miliardari”.
