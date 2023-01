Tim, De Puyfontaine si dimette dal CdA

Il racconto della giornata.

Tim, Arnaud De Puyfontaine si è dimesso dal CdA. Un gesto forte per marcare la discontinuità nella governace di Tim, che da tempo vede il gruppo francese deluso dalla presidenza di Salvatore Rossi, considerato non imparziale da Parigi. Al suo posto un italiano, suo uomo di fiducia?

Polo Strategico Nazionale. La nuova linea del Sottosegretario Alessio Butti: “Coinvolgere anche le in-house regionali. Con Fitto abbiamo chiesto di rinegoziare i parametri Pnrr per l’infrastruttura”.

Consumi energetici, Roma Capitale, con Engineering partner tecnologico, ha risparmiato un milione in un anno.

