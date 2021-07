28 luglio 2021. Oggi in primo piano la partita sui diritti tv della Serie A. Via libera dall’Antitrust all’accordo TIM-DAZN per il triennio 2021-2024. Per l’Autorità le misure presentate dai due operatori sono idonee a evitare un provvedimento cautelare.

Per quanto riguarda la cybersecurity invece, passa alla Camera il disegno di legge sulla cibersicurezza, con 388 voti a favore e uno solo contrario, Adesso la palla passa al Senato, c’è tempo fino al 13 agosto. L’approvazione del decreto-legge arriva dopo i dati di oggi diffusi da IBMSecurity riguardanti i data breach. Nel 2020 in Italia il costo complessivo delle violazioni di dati è salito a 3,03 milioni di euro.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

TIM-DAZN, via libera dall’Antitrust alla Serie A in streaming

di Piermario Boccellato

Per l’Autorità le misure presentate dai due operatori per la visione delle partite di Serie A sono idonee a evitare un provvedimento cautelare e quindi la trasmissione del campionato può partire regolarmente…Leggi l’articolo

Come monetizzare il mercato 5G e le scelte degli operatori

di Dario Denni, Founder Europio Consulting

Lo sviluppo di una rete 5G resta difficile da monetizzare per questo assistiamo a continui interventi difensivi e conservativi…Leggi l’articolo

Dl Cybersicurezza: arriva il sì dalla Camera, ecco le novità

di Flavio Fabbri

Passa alla Camera il Dl sulla cybersicurezza, con 388 voti a favore e uno contrario. Ora tocca al Senato, c’è tempo fino al 13 agosto…Leggi l’articolo

Data breach, in Italia nel 2020 danni per 3,03 milioni di euro

di Piermario Boccellato

Nel 2020 in Italia il costo per ogni informazione rubata a 135 euro, valore quasi raddoppiato nell’ultimo decennio…Leggi l’articolo

Dl Semplificazioni: arriva l’ok del Senato, il testo è legge

di Flavio Fabbri

Dopo la Camera, c’è il via libera anche di Palazzo Madama al disegno di legge Semplificazioni, su cui il Governo aveva chiesto la fiducia…Leggi l’articolo

Facebook e l’algoritmo che favorisce i contenuti anti-vax. Lo studio

di Flavio Fabbri

Nuova indagine Avaaz sull’algoritmo di Facebook che raccomanda contenuti e pagine contro i vaccini e l’emergenza sanitaria…Leggi l’articolo

Certificazione e accreditamento nell’ottica del GDPR. I requisiti del Garante Privacy

di Massimiliano Parla, avvocato – esperto in privacy

Il Garante Privacy e Accredia hanno pubblicato le FAQ in materia di “Accreditamento e Certificazione ai sensi del GDPR…Leggi l’articolo

Rule of Law: l’Europa pubblica la seconda relazione sullo stato di diritto

di Davide Maniscalco, D&L Net

La relazione 2021 sulla stato di diritto si concentra sui seguenti quattro elementi chiave: giustizia; anticorruzione; media e controlli…Leggi l’articolo

G20: al centro della transizione green rinnovabili e smart city

di Flavio Fabbri

G20 Clima ed energia: nel documento finale l’impegno ad investire 100 miliardi l’anno fino al 2025 per non lasciare indietro nessuno…Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Il disastro delle telecomunicazioni italiane

di Marco Mele, giornalista e saggista

Stato imprenditore e disastro delle tlc: c’è un punto in comune, essere stati condizionati da pochi interessi privati…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Green Pass, cos’è e come funziona

Guarda il video