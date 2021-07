Tim-DAZN, tutti i rimedi promessi all’Antitrust

La giornata in pillole. In apertura, tutti i rimedi di Tim-DAZN promessi all’Antitrust per la Serie A. Massimiliano Dona (UNC): ‘Bene ma vigileremo’.

A seguire, la conference call di Luigi Gubitosi, ad di Tim, in occasione della semestrale: l’azienda non rinuncia al progetto rete unica e chiude la porta a Sky.

Infine, la crescita globale dell’IoT porta con sé un problema di scorie sotto forma di consumo di batterie: ne butteremo 80 milioni all’anno.

Tim-DAZN, i rimedi Serie A promessi all’Antitrust. Dona (UNC): ‘Vigileremo’

di Paolo Anastasio

Non sono pochi e nemmeno di facile attuazione i rimedi di Tim-DAZN all'Antitrust per la Serie A. Massimiliano Dona (UNC): 'Vigileremo'.

Rete unica, Gubitosi rilancia e sul calcio chiude a Sky (ma non dà i numeri)

di Paolo Anastasio

L'ad di Tim Luigi Gubosi in conference call sui dati di bilancio della semestrale rilancia il progetto rete unica e chiude la porta a Sky.

IoT insostenibile: butteremo nella spazzatura 80 milioni di batterie all’anno

di Flavio Fabbri

La soluzione è raccogliere energia ambientale come quella luminosa, il calore e le vibrazioni, convertendola in elettricità per batterie.

Infrastrutture green: negli USA 550 miliardi di dollari di nuove spese

di Flavio Fabbri

Infrastrutture: un piano di spesa per accelerare la transizione digitale, energetica, ecologica e l'elettrificazione negli USA.

Quanto conta il fattore umano nella protezione dei dati personali?

di Ing. Stefano Rinauro, Polizia di Stato

L'esperienza della Pubblica Sicurezza può rappresentare un buon esempio su come incorporare il fattore umano nella protezione dati.

Una rete di comunicazione quantistica per la cybersicurezza dell’UE

di Flavio Fabbri

Dichiarazione comune dei Paesi dell'Unione per lo sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione quantistica per la cybersicurezza.

Il Mise si riorganizza, ridefiniti ambiti di competenza e funzioni

di Redazione

Stabilite competenze e funzioni amministrative di una struttura che ha il compito di pianificare e determinare la politica industriale e di rilancio del Paese.

Social e real time Marketing, un modo di informare attraverso l’ironia

di Roberta Nubile, Digital Consultant

Molte aziende impostano la propria comunicazione social su una particolare strategia che prende il nome di Real Time Marketing.

Perché negli USA la sinistra radicale ha perso il senso dell’umorismo

di Dom Serafini, giornalista

La sinistra radicale americana non solo ha perso il senso dell'umorismo, ma vuole riscrivere la storia in versione sanificata.

