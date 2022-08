Tim-Dazn, c’è l’accordo

La nostra giornata.

Accordo raggiunto fra Dazn e Tim, mancherebbe solo la firma per portare la Serie A ad essere visibile non più soltanto su Timvision, ma anche su altre piattaforme.

L’Enisa ha pubblicato un documento che evidenzia come, tra maggio 2021 e giugno 2022, ben 47 differenti attori abbiano condotto 623 cyberattacchi. L’Italia tra i Paesi più colpiti.

Vaiolo delle scimmie, sistemi avanzati di tracciamento e prevenzione dei focolai sono già diffusi in diverse regioni italiane, ma il Ministero chiede agli operatori di segnalare via mail i casi di contagio. Quali garanzie per i pazienti?

Leggi tutte le notizie pubblicate nella dailyletter del 3 agosto 2022