Conti trimestrali sotto le attese per Tim con ricavi in calo del 2,1% a 3,82 miliardi di euro e un profit warning sulla guidance annuale.

Per generare i green pass di Hitler validi non sono state rubate le chiavi che consentono la generazione dei certificati verdi Covid-19. Spieghiamo la falla del sistema.

Tim crolla in Borsa dopo conti deludenti e profit warning

di Paolo Anastasio

Tim sprofonda in Borsa dopo conti trimestrali sotto le attese (ricavi in calo del 2,1% a 3,82 miliardi di euro) e un profit warning sulla guidance annuale.Leggi l’articolo

Gubitosi (Tim): Nostre startup crescono. Ma delusione per cambio guidance

di Paolo Anastasio

L’ad di Tim Luigi Gubitosi in conference sulla trimestrale sottolinea le potenzialità delle startup digitali del gruppo e punta sul cloud.Leggi l’articolo

Green pass di Hitler. Falla nel sistema di erogazione dei certificati

di Luigi Garofalo

Ambiente aperto a sviluppatori stesso usato per generare i green pass validi? In repository su GitHub link a servizi reali per generare pass?Leggi l’articolo

Il domicilio digitale si attiverà dall’ANPR accedendo con SPID e CIE

di Luigi Garofalo

Ecco come sarà possibile attivare e gestire il domicilio digitale dall’Anagrafe digitale accedendo con SPID e CIE.Leggi l’articolo

Piccoli azionisti di Tim chiedono le dimissioni del top management

di Paolo Anastasio

Piccoli azionisti esasperati chiedono le dimissioni del top management di Tim dopo la trimestrale e il crollo di oggi in Borsa.Leggi l’articolo

“Il paradigma della sostenibilità nel digital divide”, domani alle 15 l’Executive webinar

di Redazione

Tema del webinar: “Il ruolo portante delle soluzioni wireless per colmare i problemi di copertura di rete fissa nelle aree bianche”.Leggi l’articolo

La gaffe sul Milite Ignoto? La tanta superficialità nella PA è un problema

di Mara Mucci, Responsabile per la PA di “Azione”

Il Paese potrà davvero svilupparsi e crescere soltanto quando la classe politica si farà affiancare da burocrati seri, competenti e rispettosi delle regole.Leggi l’articolo

Cinema, ricavi in Italia cresceranno del +28% l’anno entro il 2025

di Flavio Fabbri

Nel settore media e intrattenimento in Italia, il cinema crescerà del +44%, ma entro il 2025 avrà un tasso medio annuo del +28%.Leggi l’articolo

Nuovo CdA per la Ugo Bordoni. Antonio Sassano confermato presidente

di Redazione Key4biz

Rinnovato il CdA della Fondazione Bordoni con la conferma di Antonio Sassano alla presidenza e l’ingresso di Giovanna Bianchi Clerici.Leggi l’articolo

Agcom, i nuovi dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni

di Redazione

Vengono pubblicati oggi i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, relativi al periodo di riferimento 31 marzo – 30 giugno 2021.Leggi l’articolo

Rinnovabili, ecco come le aziende acquistano energia pulita

di Flavio Fabbri

Sempre più società acquistano energia pulita da fonti rinnovabili, grazie ai CPPA, i contratti per la fornitura di elettricità green.Leggi l’articolo

Smart working, dall’emergenza alla normalità. Scarica il report

di Redazione

La pandemia ha rivoluzionato la vita di milioni di italiani sotto diversi profili, dal lavoro, alla scuola, alle stesse relazioni sociali.Leggi l’articolo

