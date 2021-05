TIM crolla in Borsa, perché rete unica sparita da PNRR

Giornata nera per TIM. Crolla in Borsa dopo il mancato sostegno nel PNRR al progetto di rete unica. Per il Financial Times “Il Governo Draghi è contrario alla rimonopolizzazione”. In primo piano ampio approfondimento alla debacle di Tim a Piazza Affari.

Guardiamo al futuro. Secondo il report di Anitec-Assinform, il mercato digitale italiano è pronto a riprendersi nel 2021 con una crescita prevista del 3,5%.

La rete unica sparisce dal PNRR, Tim crolla in Borsa

di Paolo Anastasio

Il PNRR inviato a Bruxelles parla di reti ultraveloci e non cita mai il progetto rete unica che esce così dai radar del Governo Draghi per evitare problemi con la Commissione Ue.Leggi l’articolo

Rete unica al capolinea: per il Financial Times ‘Governo Draghi contrario’

di Paolo Anastasio

Secondo il quotidiano economico, il mancato sostegno del PNRR al progetto di rete unica ha colpito il titolo Tim che oggi è crollato in Borsa.Leggi l’articolo

Digitale, +3,5% nel 2021. Gay: “Ora acceleriamo con gli investimenti”

di Piermario Boccellato

Dopo aver registrato un lieve calo (-0,6%), arrivando a 71,5 miliardi di euro, il mercato digitale italiano è pronto a riprendersi nel 2021Leggi l’articolo

Pirateria sportiva, le raccomandazioni del Parlamento Ue

di Flavio Fabbri

La pirateria sportiva è un danno per tutto il mondo dello sport e per l’industria audiovisiva collegata. Rafforzare il copyright.Leggi l’articolo

Pandemia, tutte le carenze di sistema del nostro Paese

di Giuliana Perrotta

L’impreparazione del nostro sistema e gli errori nella gestione della pandemia sono una conseguenza di una impostazione errata.Leggi l’articolo

Tlc, più investimenti ma meno ricavi. PNRR occasione per le telco

di Paolo Anastasio

La industry delle Tlc soffre di un progressivo calo dei ricavi, a fronte di investimenti in crescita per lo sviluppo delle nuove reti.Leggi l’articolo

Ocse: adolescenti online 35 ore a settimana, non riconoscono fake news

di Flavio Fabbri

I quindicenni italiani e del resto del mondo spesso incapaci di comprendere gli ambienti digitali che navigano e di riconoscere fake news..Leggi l’articolo

Turismo spaziale, mercato da 2 miliardi di dollari entro il 2026

di Flavio Fabbri

Turismo spaziale: almeno tre società (SpaceX, BlueOrigin e Virgin Galactic) hanno assicurato i primi viaggi nello spazio già da quest’anno.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Da partiti pigliatutto al vuoto di oggi

di Gianfranco Pasquino

Gli effetti della trasformazione della forma-partito oggi: Democrazia Futura entra nel vivo con una riflessione sul tema ‘Effetto Draghi’.Leggi l’articolo

