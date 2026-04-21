Tim Cook si dimette dopo 15 anni: “John Ternus la persona migliore per guidare Apple nel futuro”

Dopo quindici anni alla guida di Apple, Tim Cook lascia il ruolo di amministratore delegato. Il passaggio di consegne avverrà il primo settembre, quando il timone della società passerà a John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering. Cook resterà comunque in azienda nel ruolo di presidente esecutivo, garantendo continuità nella governance.

“È stato il più grande privilegio della mia vita essere l’amministratore delegato di Apple”, ha dichiarato Cook, sottolineando il profilo del suo successore: “John Ternus ha una mente da ingegnere e un’anima da innovatore. È un visionario e i suoi contributi ad Apple negli ultimi 25 anni sono già troppi per essere contati. Senza dubbio è la persona migliore per guidare Apple nel futuro”.

Una transizione preparata da tempo

La successione non arriva come una sorpresa. Ternus è da anni una delle figure chiave all’interno dell’azienda, con un ruolo centrale nello sviluppo hardware dei prodotti Apple. Nei prossimi mesi lavorerà a stretto contatto con Cook per assicurare una transizione graduale, in linea con la tradizione della società.

“Ho trascorso la maggior parte della mia carriera qui”, ha commentato Ternus, “e sono stato fortunato a lavorare sotto Steve Jobs e ad avere Tim Cook come mentore”. Un passaggio che sottolinea la continuità culturale e manageriale all’interno di Cupertino.

L’eredità di Cook

Tim Cook aveva assunto la guida di Apple nel 2011, dopo la scomparsa di Steve Jobs. In questi anni ha trasformato l’azienda in una delle realtà più solide e profittevoli al mondo. La capitalizzazione è passata da circa 350 miliardi a quasi 4.000 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono quadruplicati.

Sotto la sua gestione, Apple ha consolidato il proprio ecosistema, puntando su servizi digitali, integrazione hardware-software e nuove linee di prodotto. Cook ha inoltre rafforzato il posizionamento dell’azienda su temi come privacy, sostenibilità e supply chain globale.

Le sfide per il nuovo CEO

Il passaggio a John Ternus arriva in una fase complessa per il settore tecnologico. Apple è chiamata a gestire la transizione verso nuove tecnologie, a partire dall’AI, e a confrontarsi con un contesto geopolitico e regolatorio sempre più articolato.

Per Ternus, la sfida sarà mantenere la crescita e l’innovazione in un mercato maturo, preservando allo stesso tempo l’identità dell’azienda. Il fatto che la successione avvenga all’interno indica la volontà di puntare sulla continuità più che su una rottura strategica.

Un cambio generazionale nel Big Tech

L’uscita di scena di Tim Cook si inserisce in una dinamica più ampia che riguarda i vertici delle grandi aziende tecnologiche. Negli ultimi giorni si è assistito a un progressivo ricambio dei fondatori e dei manager di lungo corso, spesso rimasti alla guida per decenni. Come l’uscita di scena di Reed Hastings, che ha lasciato il ruolo di CEO di Netflix dopo oltre 30 anni, passando il testimone a una nuova leadership pur mantenendo un ruolo nel board.

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