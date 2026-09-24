Tim, con nuove adesioni a OPAS Poste al 71,8%. I nodi Tim Brasil, INWIT, FiberCop e Sparkle

Terzo giorno di riapertura dei termini dell’OPAS lanciata da Poste Italiane su Tim. Le adesioni sono salite al 51,68% del capitale, che sommata la quota che già Poste possiede in Tim la partecipazione totale della società guidata da Matteo Del Fante nel gruppo telefonico sale sopra il 71,8% circa.

Con una quota del 90% sarebbe più veloce portare a termine il progetto di delisting di Poste su Tim. L’OPAS termina il 25 settembre. Ancora due giorni per vedere se la quota del 90% sarà raggiunta, con la possibilità di procedere automaticamente al delisting di Tim dalla Borsa.

Ad ogni modo, una volta chiusa l’OPAS, alcuni dossier diventeranno di attualità per il futuro assetto della compagnia Tlc a trazione Poste.

I dossier sul tavolo dopo l’OPAS

Cosa farà Poste con Tim Brasil? La tiene o la vende per abbattere il debito?

E con INWIT?

Continuerà la guerra sul Master Service Agreement per ottenere sconti per l’affitto delle torri? Sarà confermata l’uscita dall’MSA nel 2030?

Lo stesso discorso vale per FiberCop: l’arrivo di Poste al comando cambierà i rapporti tesi con la società della rete ex Tim controllata da KKR?

Infine, Sparkle uscirà dal perimetro, è già deciso e si attende soltanto il via libera delle autorità americane, che si fa attendere.

Mentre il Cloud della PA e i data center per il Polo Strategico Nazionale sono un (core) business potenziale su cui Poste sta puntando molto, anche se la tecnologia sottostante resta prevalentemente americana.

Cloud a sovranità limitata?

Tim Brasil, nessun obbligo di OPA. Resterà nel perimetro di Poste?

Gli esperti di Equita segnalano che Tim Brasil (controllata da Tim con una partecipazione del 67%) ha comunicato che, a seguito del successo dell’offerta su Tim, Poste è diventata azionista di controllo indiretto dell’operatore brasiliano. In ogni caso, hanno evidenziato gli analisti, “da verifiche effettuate con la società, non sussiste alcun obbligo di opa a cascata da parte di Poste su Tim Brasil”.

Resta da capire se Poste deciderà di cedere la controllata brasiliana per abbattere il debito di Tim, anche se questa ipotesi sembra improbabile: il business carioca è alquanto lucroso e rappresenta una fonte di entrate importante. D’altra parte, Tim resterà una società standalone nelle intenzioni di Poste, quindi Tim Brasil non dovrebbe subire ripercussioni dopo il termine dell’offerta.

Tim e le tensioni con INWIT e FiberCop

Le tensioni con INWIT e FiberCop sui rispettivi Master Service Agreement – torri e nuovo listino di accesso alla rete – sono destinati a sciogliersi?

Il ruolo di Poste fungerà da moral suasion pubblica, per superare i contrasti?

Vedremo.

Certo, anche da qui passa il futuro della digitalizzazione del Paese e dello sviluppo di nuove reti 5G standalone, per le quali servono ingenti investimenti.

Nel frattempo, l’arena del mobile si sta arricchendo di nuovi concorrenti agguerriti, che come Poste arrivano da settori limitrofi. L’ingresso di Sky Mobile e Enel Mobile nel segmento degli MVNO, entrambi su rete Fastweb + Vodafone, aumenta la concorrenza: i pretendenti alla torta delle sim human lungi dal diminuire stanno aumentando.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz