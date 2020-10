Ad aprile è andato in tilt il sito dell’INPS mentre i professionisti con partita IVA erano alle prese con la domanda per ricevere il bonus di 600 euro. Stessa inefficienza si riscontra oggi in Sicilia, ma questa volta la causa è “un’anomalia della piattaforma Tim” (http://siciliapei.regione.sicilia.it al momento non raggiungibile online) attraverso la quale la Regione da oggi avrebbe dovuto erogare i 125 milioni a fondo perduto alle imprese danneggiate dal lockdown. In modalità clic day: chi prima arriva prima alloggia.

Sito irrangiungibile

Ora, l’appuntamento è stato rimandato all’8 ottobre prossimo, dalle ore 9. Staremo a vedere.

Per partecipare a BonuSicilia era necessario attivare l’identità digitale SpiD, per poter accedere alla piattaforma SiciliaPei. Poi è stato possibile pre-compilare l’istanza sulla piattaforma regionale dal 21 settembre 2020, ma poi è saltato il clic day previsto per oggi per inviare la domanda già compilata.

L’assessore Turano: “La Regione è cliente di Tim non erogratrice di servizi”

L’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano si dice “rammaricato del disguido tecnico comunicato dalla Tim e si scusa con le imprese interessate. La Regione è cliente e non erogatrice di servizi”.

Lo spostamento deciso nella notte

Lo spostamento, deciso nella notte, è dovuto a “un’anomalia della piattaforma in gestione Tim”, così come la stessa società fornitrice del servizio scrive in una nota diretta alla Regione Siciliana e nella quale chiede “la sospensione della procedura con riattivazione a 72 ore”. Lo dichiarano i dirigenti generali dell’Arit e delle Attività produttive della Regione Siciliana, Vincenzo Falgares e Carmelo Frittitta.

“Un’altra volta. Il click day è in crasch“

“Un’altra volta. Il click day è in crasch. Le imprese siciliane ringraziano sentitamente la Regione e il presidente Musumeci che avrebbe dovuto vigilare affinché tutto – almeno stavolta – funzionasse alla perfezione. Oggi aziende e imprenditori erano davanti al computer in attesa del fatidico momento e alle 9 prima il sistema è divenuto inaccessibile poi la comunicazione che il click day viene spostato all’8 ottobre”, afferma il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo. “È una Regione allo sbando”, conclude Bargagallo, “che appena ieri aveva diffuso un comunicato per tranquillizzare tutti sull’efficienza del sistema, che non aveva subito alcuna intrusione. E oggi l’ennesima brutta figura della Regione”.

Confindustria: “Flop annunciato il click day per il bonus imprese in Sicilia”

“Da settimane Sicindustria manifesta tutte le perplessità circa il metodo e i requisiti di accesso di uno strumento che ha già manifestato tutta la propria inadeguatezza. Oggi la conferma di un flop annunciato”, ha dichiarato il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese.