Tim, cessione di NetCo anche senza assemblea?

Per la cessione della NetCo di Tim in arrivo pareri legali. Da capire se sia necessario il via libera dell’assemblea, come richiesto da Vivendi, o se sia sufficiente l’ok del Cda.

Italia 1 Giga e Italia 5G: intesa fra DTD, ANCI, Infratel e operatori Tlc per velocizzare permessi, procedure e scavi.

Il fondo britannico Zegona conferma la trattativa in corso per rilevare il business di Vodafone in Spagna. Operazione in linea con il piano di ristrutturazione del Gruppo.

Per leggere la newsletter del 22 settembre clicca qui.