La Cassa depositi e prestiti è salita al 7,1% del capitale di Tim. Complessivamente Cdp possiede adesso 1.073.5000 azioni con diritto di voto nel CdA: 'L’investimento dimostra il supporto della Cassa allo sviluppo e alle iniziative di creazione di valore prese dall'azienda in un settore che è di primario interesse per il Paese'.

La Cassa depositi e prestiti (Cdp) è salita al 7,1% del capitale di Tim. “Lo rivela un filing alla Sec (la Consob americana) depositato in nottata dopo gli ultimi acquisti nella giornata di ieri”, scrive Il Sole 24 ore. La Cdp ha speso 823,97 milioni di euro per rastrellare la quota, acquistata in dieci sedute (dal 15 al 28 febbraio) 323,5 milioni di azioni a un prezzo che va da un minimo di 0,5102 euro per azione (15 febbraio) a un massimo di 0,5424 euro (22 febbraio). Complessivamente la Cassa depositi e prestiti possiede adesso 1.073.5000 azioni con diritto di voto nel CdA Tim.

La Cassa era stata autorizzata dal consiglio il 14 febbraio a incrementare fino al 10% la quota nella compagnia telefonica, ferma al 4,93% dall’aprile dello scorso anno quando la Cassa, controllata per oltre l’80% dal Tesoro, aveva fatto ingresso nel capitale.

Cdp: “Vogliamo essere un investitore a lungo termine”

Nel modulo Sec, Cdp ha dichiarato che l’intenzione è quella di essere “un investitore a lungo termine”, considerato che rientra nella missione dell’istituto “sostenere le infrastrutture strategiche nazionali” e che l’investimento è volto a dimostrare il supporto della Cassa “allo sviluppo e alle iniziative di creazione di valore prese dall’emittente in un settore che è di primario interesse per il Paese”. Cdp, che non esclude di salire ulteriormente, si riserva di prendere una gamma di iniziative riguardo l’investimento in Telecom, incluso “il supporto a operazioni straordinarie come fusioni, ristrutturazione o cessione di asset” o “cambiamenti nel consiglio di amministrazione”.

Tuttavia, la Cassa precisa al momento di non avere piani a riguardo, considerando di revisionare l’investimento in Telecom di volta in volta sulla base di diversi fattori, incluso l’andamento della società, le condizioni finanziarie, risultati e prospettive, condizioni economiche generali, andamento di Borsa in generale e del titolo in particolare.