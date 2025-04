Il Garante Privacy irlandese (Dpc) darà una multa alla casa madre di TikTok (ByteDance) superiore ai 500 milioni di euro per aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina.

Il Garante Privacy irlandese (Dpc) darà una multa alla casa madre di TikTok (ByteDance) superiore ai 500 milioni di euro per aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina.

Lo scrive Bloomberg, aggiungendo che la sanzione dell’authority irlandese è attesa entro fine mese, e sarebbe la terza più alta di sempre dell’authority irlandese, dopo quelle per 746 milioni ad Amazon e per 1,2 miliardi a Meta (Facebook). L’importo della multa non è definitivo e potrebbe ancora cambiare, la sanzione arriverà entro aprile.

La multa arriva a pochi giorni della data ultima per la vendita della app di video sharing ad un’impresa americana. Il social media cinese ha due giorni di tempo per trovare un compratore americano prima di essere chiuso e bandito negli Usa per volontà dell’amministrazione Trump, che lo considera una minaccia.

Amazon è stato l’ultimo pretendente a depositare un’offerta alla Casa Bianca per TikTok, che ha una valutazione di circa 60 miliardi di dollari. Altri pretendenti sono il meno conosciuto AppLovin e Tim Stokey, il fondatore di OnlyFans.

Non è chiaro se ByteDance sia disponibile a chiudere un accordo.

A settembre 2023 TikTok aveva ricevuto una multa di 345 milioni di euro per la mancata protezione dei dati personali di under 13 e mancata age verification degli utenti.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz