TikTok investe 1 miliardo di euro nel secondo data center finlandese

TikTok ha annunciato un investimento di 1 miliardo di euro in un data center nel distretto di Kiverio a Lahti, che sarà il suo secondo impianto di questo tipo in Finlandia dopo quello di Kouvola, annunciato nel 2025.

TikTok ha annunciato un investimento di 1 miliardo di euro in un data center nel distretto di Kiverio a Lahti, che sarà il suo secondo impianto di questo tipo in Finlandia dopo quello di Kouvola, annunciato nel 2025. I due data center finlandesi fanno parte del Project Clover, il programma europeo di sovranità dei dati di TikTok da 12 miliardi di euro. Il sindaco di Lahti, Niko Kyynarainen, ha accolto con favore l’accordo con l’inquilino principale e l’investimento nella città di 121mila abitanti, sostenendo che il progetto sta procedendo secondo i tempi previsti.

NCC partner per il progetto Clover

Il partner di TikTok per il Project Clover è il Gruppo NCC, che fornisce una supervisione indipendente dei controlli e delle misure di protezione dei dati, monitora i flussi di dati e segnala eventuali anomalie.

Christian Hannibal, responsabile delle politiche pubbliche di TikTok in Finlandia, ha detto che il Paese vanta una solida infrastruttura digitale, accesso a energia pulita e affidabile e una forza lavoro altamente qualificata, il che lo rende una scelta logica per l’espansione europea dell’azienda.

L’azienda dichiara che, una volta operativo, il data center di Lahti rafforzerà la capacità di TikTok di archiviare di default i dati degli utenti europei in Europa, con rigorosi controlli di accesso e sistemi di monitoraggio avanzati.

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