Il ministro della Cultura tedesco Wolfram Weimer assicura: “Investitori di cinque Paesi sarebbero pronti a partecipare”. Il piano di Germania e Austria punta su proprietà, dati e algoritmi. TikTok lo liquida come “senza fondamento”.

Berlino cerca investitori per TikTok Europa: sul tavolo fino a 25 miliardi per il controllo europeo

Il governo tedesco avrebbe individuato investitori disposti a mettere sul tavolo fino a 25 miliardi di euro per rilevare la maggioranza delle attività europee di TikTok. Lo ha detto oggi il ministro tedesco della Cultura e dei media, Wolfram Weimer, secondo quanto riferito da Politico.

“Abbiamo già parlato con molti investitori”, ha dichiarato Weimer ai giornalisti. L’iniziativa, ha aggiunto, è paneuropea e “coinvolgerebbe investitori di cinque Paesi”, senza indicare quali al momento. Secondo il ministro, inoltre, le attività europee di TikTok dovrebbero essere disponibili a cedere “dal 75 all’80% delle quote”.

La proposta di una proprietà europea era stata lanciata mercoledì sempre dalla Germania, appoggiata dall’Austria. Weimer ha detto che avrebbe cercato sostegno tra i colleghi europei. Per ora, però, l’Unione europea non ha manifestato la volontà di offrire un appoggio formale all’operazione, mentre Berlino e Vienna non hanno spiegato come avverrebbe il trasferimento.

TikTok: “Tutte sciocchezze”

La risposta della piattaforma è stata netta. Un portavoce di TikTok ha definito la proposta “senza alcun fondamento”, bollando queste voci come “sciocchezze”. TikTok, controllata dalla cinese ByteDance, non ha annunciato di voler vendere le attività europee.

Politico riferisce inoltre che Axel Springer, il gruppo editoriale tedesco che possiede la stessa testata, sarebbe interessato a partecipare a un’eventuale operazione. Un portavoce del gruppo si è detto aperto all’ipotesi.

Perché Berlino vuole una proprietà europea

Il piano nasce da timori legati al controllo dei dati, degli algoritmi e dell’infrastruttura tecnologica. Sul tavolo c’è sempre il problema della dipendenza tecnologica europea. Nella dichiarazione congiunta, Weimer e il segretario di Stato austriaco per la Digitalizzazione Alexander Pröll hanno sostenuto che l’assetto proprietario e il controllo dei sistemi di raccomandazione possono influire sul dibattito pubblico e sulla formazione delle opinioni.

La loro tesi è che una struttura europea renderebbe più diretto il controllo su dati e tecnologia e ridurrebbe i rischi legati alla possibilità di accesso da parte di autorità di Paesi terzi.

La dimensione della piattaforma spiega la posta in gioco: nel primo semestre 2026 TikTok ha dichiarato 189 milioni di utenti mensili nell’Ue. In Germania gli utenti sono 28,9 milioni, in Italia 27 milioni; la Francia è il principale mercato europeo, con circa 30,7 milioni.

Chi controlla i dati controlla tutto

Il tema è rilevante anche per i precedenti regolatori. Nel 2025 l’autorità irlandese per la protezione dei dati ha multato TikTok per 530 milioni di euro e ha concluso che l’azienda non aveva dimostrato che i dati degli utenti europei, accessibili da personale in Cina, fossero protetti in modo equivalente agli standard Ue. La decisione ha inoltre richiamato il rischio di accesso da parte delle autorità cinesi.

Sul fronte dei contenuti, il 6 novembre la Commissione europea ha comunicato conclusioni preliminari secondo cui il sistema di raccomandazione “Per te” potrebbe violare il Digital Services Act: l’indagine riguarda la valutazione e la gestione dei rischi associati alla ripetuta esposizione a contenuti simili, anche su temi come salute mentale e immagine corporea.

Berlino guarda al modello americano di TokTok

Il modello a cui guarda Weimer è quello statunitense: dopo la minaccia di un divieto, TikTok ha riorganizzato le proprie attività negli Stati Uniti in una joint venture a maggioranza americana. Berlino vorrebbe applicare una logica simile in Europa.

Ovviamente, l’interesse dichiarato dagli investitori non equivale a un accordo: restano da chiarire partecipanti, valutazione, governance e controllo effettivo di dati e algoritmi. La proprietà europea è presentata dai promotori come una risposta ai rischi di sovranità; da sola, tuttavia, non garantisce che quei rischi scompaiano.

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