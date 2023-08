Threads, si avvicina lo sbarco in Italia del social anti-Twitter?

È bastata la seguente notifica di Meta agli utenti italiani di Instagram per far nascere le speranze di un arrivo imminente di Threads anche in Italia.

La notifica arrivata agli utenti italiani di Instagram

Il nuovo social anti-Twitter lanciato da Meta in oltre 100 Paesi manca ancora in Europa. Il motivo principale riguarda il Digital Markets Act (DMA). Meta, come altre 6 Big Tech, è in attesa di sapere dalla Commissione europea se riconosciuta come ‘Gatekeeper’.

E Meta è tra le 7 aziende che hanno inviato questa notifica alla Commissione. Le altre sono Alphabet (Google), Amazon, Apple, Bytedance (TikTok), Microsoft e Samsung.

“Se confermati come gatekeeper”, ha fatto sapere la Commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager, “dovranno rispettare il DMA e mantenere i mercati equi e aperti, per consentirci di avere scelte ampie e convenienti online”.

Il secondo motivo riguarda la più esosa multa di sempre per violazione del GDPR, di 1,2 miliardi di euro, comminata a Meta dal garante privacy irlandese. La società ha trasferito, questa la motivazione della sanzione, in violazione del GDPR (articolo 46, paragrafo 1) i dati personali degli utenti di Facebook negli Stati Uniti in violazione della storica sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Schrems II) con cui è stato dichiarato invalido il Privacy Shield.

Ma ora che la Commissione UE e gli Stati Uniti hanno trovato l’accordo sul Data Privacy Framework è superato, in attesa di una eventuale bocciatura della Corte di Giustizia europea, anche lo scoglio del trasferimento dei dati degli utenti di Threads fuori da confini dell’UE.

Sul sito di Instagram già pronta la pagina in italiano su cos’è e come si usa Threads

Dunque, sembra manchi davvero poco allo sbarco anche in Italia di Threads. È già pronta la pagina in italiano sul sito di Instagram, su cos’è e come si sa.

Ricordiamo che:

Quando crei un profilo su Threads, sarà collegato all’account Instagram con cui hai effettuato l’accesso. Meta userà i dati del tuo account Instagram per Threads e possono includere: