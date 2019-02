THQ Nordic ha acquisito Warhorse Studios

THQ Nordic ha annunciato tramite Koch Media un accordo per acquisire Warhorse Studios, studio di sviluppo di Kingdom Come: Deliverance.

L’annuncio di THQ Nordic arriva nel primo anniversario della pubblicazione del gioco di Warhorse, che ha recentemente raggiunto i 2 milioni di copie vendute. Inoltre, Kingdom Come: Deliverance ha raccolto finora ben 30 premi. L’acquisizione è stata definita un risultato naturale della precedente collaborazione di successo tra Warhorse Studios e Koch Media. L’accordo, del valore di 33,2 milioni di euro, comprende lo studio di sviluppo e tutti i diritti di proprietà intellettuale,

“Entrare a far parte della famiglia THQ Nordic è un’importante avvenimento per il nostro studio”, ha dichiarato afferma Martin Fryvaldsky, amministratore di Warhorse Studios. “Abbiamo iniziato come una piccola start-up con una manciata di dipendenti entusiasti di unirsi a questo progetto molto impegnativo. Le capacità dei membri del nostro team, la fiducia e il sostegno del nostro principale investitore e la passione dei nostri fan, che hanno sostenuto lo sviluppo di Kingdom Come: Deliverance attraverso Kickstarter ci hanno aiutato a crescere a livello internazionale. Riteniamo che il sostegno di THQ Nordic e Koch Media fornirà una spinta in più a offrire giochi entusiasmanti e ampliare le frontiere dell’industria videoludica”.

Klemens Kundratitz, amministratore delegato di Koch Media GmbH, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Warhorse Studios nella nostra famiglia. La collaborazione di successo che abbiamo sviluppato durante il nostro viaggio con Kingdom Come: Deliverance aveva unito già molto entrambe le aziende e sono certo che la nostra conoscenza e la nostra esperienza, ora ancora più da vicino, apriranno nuove e incredibili opportunità per entrambe le società. Non solo i 2 milioni di copie vendute, ma anche la motivazione all’interno dei team per creare nuove idee condivise con gli insegnamenti del passato, sono una solida base su cui fondare progetti futuri”.