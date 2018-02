CEO,

Huawei Italia

Thomas Miao è il nuovo CEO di Huawei Italia. Succede a Edward Chan, promosso a una carica europea.

Thomas Miao vanta oltre 15 anni di esperienza all’interno di Huawei dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in vari ambiti.

Ha iniziato la sua carriera come Ingegnere del Software presso il centro di Ricerca e Sviluppo di Huawei a Shanghai per poi diventare nel 2005 responsabile del cliente Vodacom nella sede di Huawei in Sudafrica. Dopo alcuni anni trascorsi prima in Russia come Direttore del Dipartimento Sales Management e poi in Ucraina come CEO, Thomas Miao approda in Italia nel 2016 con l’incarico di Deputy General Manager.

Nato nel 1977, Thomas Miao ha conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica presso la Zhejiang University of Technology di Hangzhou in Cina.