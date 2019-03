The Division 2 debutta primo ma in calo

The Division 2 ha debuttato al primo posto della classifica UK, ma vendendo meno del suo predecessore.

Le copie fisiche vendute di The Division 2, infatti, ammonterebbero a circa il 20% in meno rispetto a quelle del primo capitolo.

Come sempre, è da considerare un’incidenza maggiore delle copie in digitale (non calcolate). Altri fattori comprendono l’uscita di venerdì (rispetto al martedì di The Division 1), ma ciò non sembra poter ammontare a una differenza positiva.

Nonostante questo, il gioco di Ubisoft è stato il più venduto della scorsa settimana, con il 60% delle copie fisiche venduto per PlayStation 4 e il 40% per Xbox One. L’unica altra nuova uscita, One Piece World Seeker, si è piazzata al 28° posto della classifica.

Ecco la Top 10, in cui spicca l’assenza di Anthem che dopo un mese è già sceso oltre la decima posizione.