Tessera elettorale, scaricarla dal sito dell’ANPR?

PA digitale. In apertura, una possibile “riforma” digitale a costo zero, che potrebbe facilitare il voto degli italiani ed anche ridurre l’astensionismo involontario. È iniziato il trasferimento dei dati elettorali verso l’Anagrafe unica da parte di un primo Comune. Obiettivo? Tessera elettorale anche digitale.

Pagamenti elettronici. Mentre il Governo sta pensando di introdurre una soglia di esenzione per i pagamenti elettronici, abbiamo scoperto che i costi fissi del POS in Italia sono in netto calo: – 59% rispetto al 2017 con il crollo delle commissioni.

Infine, 5G: in Uk sono 7 gli aeroporti connessi. Quando in Italia? La Commissione Ue ha dato l’ok…

