La supercar di Elon Musk ha colpito la nostra immaginazione e quella degli investitori, ma rimangono i dubbi sul suo impiego in strada. Secondo il Direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia, Giorgio Metta, però, bisogna rimanere prudenti nell’affermare che “non volerà mai”.

Tra hype e marketing la supercar di Elon Musk vola per davvero, ma siamo ancora lontano dal mercato

Sono giorni che esperti e analisti cercano di inquadrare sotto diversi punti di vista, da quello tecnologico a quello più meramente commerciale, la dimostrazione della supercar Tesla Roadster, avvenuta nei giorni scorsi presso il sito di collaudo SpaceX di McGregor, in Texas. Un evento spettacolare, ma anche molto selettivo: la vettura con propulsori sviluppati dal gigante spaziale ha eseguito acrobazie senza occupanti e sotto controllo remoto, mentre Elon Musk ha rivendicato un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco meno di un secondo.

“Ecco i risultati di ciò che accade quando si collabora con la migliore casa automobilistica del mondo e la migliore azienda aerospaziale del mondo”, ha dichiarato Musk.

La domanda non è tanto se la Roadster sia “incredibile”, quanto se sia un’automobile destinata alle strade o un incredibile dimostratore tecnologico trasformato in operazione di comunicazione e di marketing. Ne abbiamo parlato con Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che ci ha spiegato: “occorre distinguere la versione stradale da quella capace di manovre aeree. In quest’ultimo caso, ai requisiti di un’automobile si aggiungono problemi di stabilità, controllo della spinta e gestione dei guasti, con conseguenze anche per le persone circostanti. C’è poi il limite dell’autonomia: mantenere in aria un’auto priva di ali e incapace di planare richiede una spinta continua, con scarsa efficienza energetica e una durata del volo vincolata alla quantità di propellente trasportabile. Non è scontato che tutte queste criticità siano risolvibili in condizioni compatibili con l’uso quotidiano. Un’esibizione riuscita dimostra la fattibilità di alcune manovre; per pronunciarsi sulla sicurezza e sulle prospettive di omologazione servono dati tecnici, verifiche specifiche e una definizione precisa degli impieghi previsti”.

“Sarei prudente nell’affermare che la Roadster non circolerà mai”, ha precisato Metta, “presentare una supercar capace di sollevarsi da terra significa esibire competenze ingegneristiche, rafforzare il marchio e attirare l’attenzione di clienti e investitori. La componente di comunicazione è evidente, ma l’integrazione tra tecnologie automobilistiche e aerospaziali può offrire anche un banco di prova per soluzioni nuove. Il loro potenziale industriale dipenderà dalla possibilità di trasferirle in prodotti affidabili, con costi e condizioni di impiego sostenibili”.

“Meglio guardare alle tecnologie che possono migliorare la sicurezza e l’efficienza di milioni di automobili”

La Roadster è un laboratorio estremo, accattivante, che sicuramente colpisce l’immaginario collettivo, ma il futuro della mobilità dipende da “priorità” meno spettacolari: automazione, batterie più sicure e riciclabili, ricarica rapida diffusa, software di guida autonoma, cybersecurity dei veicoli, infrastrutture intelligenti e standard di interoperabilità. Sono le tecnologie che possono migliorare la sicurezza e l’efficienza di milioni di automobili, non soltanto le prestazioni di poche decine di esemplari.

“Nella mobilità, vedo prospettive di impatto più ampio nelle tecnologie che migliorano sicurezza, accessibilità ed efficienza: sistemi di assistenza alla guida, batterie più sicure e durevoli, infrastrutture di ricarica accessibili e una gestione dei trasporti capace di ridurre consumi e congestione. Per la guida autonoma, le applicazioni più vicine riguardano ambienti delimitati e condizioni operative definite, nei quali è possibile circoscrivere le variabili e verificare con maggiore sistematicità l’affidabilità”, ci ha detto Metta, che nei giorni scorsi ha partecipato al Tavolo di lavoro “Come creare campioni europei o hub tecnologici, partendo anche dall’Italia?” in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale di Cernobbio a Como.

Metta: “In IIT coltiviamo la ricerca di base, compresa quella esplorativa e guidata dalla curiosità, anche detta blue sky”

“Guardando oltre la mobilità, le esigenze sono già riconoscibili: ispezionare infrastrutture senza esporre le persone al pericolo, migliorare la riabilitazione, usare l’intelligenza artificiale per accelerare la ricerca e progettare nuovi materiali. In IIT coltiviamo la ricerca di base, compresa quella esplorativa e guidata dalla curiosità, anche detta blue sky o curiosity driven, che apre prospettive oggi difficili da prevedere”, ci ha raccontato Metta.

“Allo stesso tempo, lavoriamo su problemi attuali insieme alle aziende e favoriamo la nascita di startup dai risultati dei nostri laboratori. È attraverso questo collegamento tra conoscenza e applicazioni che possiamo produrre benefici concreti per la salute delle persone e la tutela del pianeta”, ha sottolineato il Direttore scientifico dell’IIT.

Una supercar e nove anni di promesse

La supercar di nuova generazione era stata anticipata da casa Musk nel 2017. Da allora Tesla non ha rispettato alcuna delle date di consegna annunciate, un ritardo che pesa sulla credibilità del progetto e impone prudenza di fronte alle nuove scadenze (il patron di Tesla e SpaceX ha dichiarato che la Roadster di nuova generazione entrerà in produzione nel 2028).

Tesla distingue ora tre configurazioni: “Performance”, dichiarata “road ready”, “Thrust”; pensata per la pista, e “Rocket” monoposto, dotata di propulsori perimetrali e non approvata per la circolazione su strada pubblica. È un dettaglio decisivo: la versione che ha catturato l’attenzione mondiale non è, oggi, un’auto omologabile.

Quale Roadster potrà davvero circolare

La Roadster Performance potrebbe teoricamente arrivare sul mercato come hypercar elettrica estrema, con prestazioni fuori scala ma comunque riconducibili al paradigma dell’automobile. La Rocket, invece, introduce serbatoi di gas ad alta pressione, spinta direzionale e manovre aeree: elementi che spostano il veicolo dal regime automobilistico a quello aerospaziale.

Le implicazioni sono immediate: omologazione, responsabilità in caso di incidente, manutenzione, rumore, gestione delle emissioni di gas e sicurezza di terzi. Musk ha inoltre riconosciuto che la vettura potrebbe non essere ammessa alla circolazione in tutti gli Stati e che il progetto privilegia le prestazioni rispetto alla sicurezza degli occupanti.

Verso la fusione Tesla-SpaceXSI, l’AI farà da collante?

Tutto questo ci fa capire che il valore dell’evento non sta soltanto nell’auto. Tesla mostra di poter integrare competenze automobilistiche e aerospaziali, rafforzando il proprio posizionamento come gruppo tecnologico e non semplice costruttore. La dimostrazione sappiamo già che serve anche a mantenere alta l’attenzione degli investitori, dei clienti e del mercato, in un momento in cui le promesse sui tempi di consegna hanno già subito ripetute revisioni.

Non è necessariamente un passo verso la fusione Tesla-SpaceX, ma in tanti l’hanno interpretato proprio così. D’altronde sia Tesla, sia SpaceXSI, hanno al centro l’intelligenza artificiale, tecnologia su cui l’imprenditore miliardario sudafricano punta molto.

Il fatturato della divisione SpaceX Super Intelligence è aumentato di quasi l’830%, raggiungendo i 7,6 miliardi di dollari. La crescita del segmento è stata sostenuta dall’acquisizione di xAI, avvenuta a febbraio. I ricavi comprendono quelli derivanti dall’affitto di capacità nei data center ad altre aziende di intelligenza artificiale e dagli abbonamenti al chatbot Grok e all’assistente virtuale GrokBot, acquisiti con l’operazione su Cursor da 60 miliardi di dollari.

Musk ha fatto ambiziose previsioni sul futuro del settore dei data center. Secondo il fondatore, entro la fine del prossimo anno l’azienda potrebbe raggiungere una capacità di calcolo di circa 13 gigawatt, che potrebbe salire a 23 gigawatt se tutto andasse secondo i piani. Nel terzo trimestre, la capacità operativa dell’azienda ha raggiunto 1,7 gigawatt.

In una teleconferenza sugli utili trimestrali di ieri, lo stesso Musk ha annunciato che comitati speciali di entrambe le società sono al lavoro per raggiungere un accordo: “Penso che una fusione sia vantaggiosa per entrambe – ha dichiarato Musk – la questione sarà comunque decisa dagli azionisti tramite votazione” (e sottoposta ad attento esame da parte delle autorità di regolamentazione). È forse più plausibile attendersi un trasferimento selettivo di know-how, componenti e capacità di testing per ulteriori operazioni di mercato.

Seguendo anche i ragionamenti del Direttore Metta, non rimane che capire quali di queste tecnologie possano diventare “concretamente” prodotti affidabili, economici e regolamentati, ricordandoci che tra il futuro immaginato e il presente c’è sempre un futuro “immediato” ricco di soluzioni tecnologiche più a portata di mano con grandi benefici per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche.

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