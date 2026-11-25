SpaceX e Tesla verso la fusione: comitati al lavoro, ma il nodo è il prezzo

La fusione tra SpaceX e Tesla è passata dalle indiscrezioni a una trattativa concreta, ma non c’è ancora un accordo, anche se diverse fonti stampa lo danno in arrivo a breve. Le due società hanno incaricato comitati speciali di negoziare i termini di una possibile combinazione che, secondo il Financial Times, potrebbe valere circa 3.500 miliardi di dollari e diventare la più grande operazione di fusione mai realizzata.

SpaceX ha già acquisito xAI lo scorso febbraio, la società che controlla anche X e sviluppa il chatbot Grok. Una fusione con Tesla riunirebbe quindi sotto lo stesso gruppo attività che vanno dall’intelligenza artificiale (AI) e dai social network alle auto elettriche, ai robot, ai satelliti e ai razzi.

Due comitati, cinque consiglieri e una possibile fusione in azioni

Secondo il quotidiano britannico, a guidare le trattative sono due comitati speciali, con tre rappresentanti di Tesla (Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson e Jack Hartung) e due di SpaceX (Roelof Botha e Randy Glein). Per le valutazioni finanziarie, SpaceX si affida a Morgan Stanley e Goldman Sachs, mentre Tesla si avvale di Evercore.

I consulenti starebbero elaborando modelli per una possibile operazione interamente in azioni. Il nodo centrale è il rapporto di cambio: quante azioni della società risultante riceverebbero gli azionisti di ciascuna impresa?

La struttura giuridica, però, non è stata definita. Reuters aveva riferito che tra le ipotesi esaminate c’erano l’acquisizione di Tesla da parte di SpaceX o la creazione di una nuova holding. Le notizie più recenti indicano una trattativa su un possibile scambio azionario, ma non confermano quale schema sarà scelto. Bloomberg e FT riferiscono che i negoziatori puntano a un’intesa per il prossimo mese.

SpaceX, Elon Musk, Tesla

Musk: “Una buona idea”, ma decide il voto degli azionisti

Il patron delle due società, Elon Musk, ha definito la fusione “una buona idea”, ma al vertice DealBook del New York Times ha precisato che non si tratta di un’operazione da fare a ogni costo: servirà il voto degli azionisti, spiegando inoltre che l’approvazione in Tesla “potrebbe anche non arrivare”.

Musk ha aggiunto di dover tutelare anche gli investitori di SpaceX, senza coinvolgerli in un’operazione che li danneggi.

Il megamiliardiario sudafricano sostiene di non partecipare formalmente alle trattative perché è amministratore delegato di entrambe le società e ha un evidente conflitto d’interessi. Ha però contestato il processo, definendolo una “strana farsa” in cui due gruppi discutono senza di lui. Per il diritto societario texano, i comitati possono consultare i dirigenti per ottenere informazioni, ma Musk non può condurre direttamente i negoziati. I documenti depositati dalle società avvertono inoltre che non è garantito che si arrivi a un accordo o che l’operazione venga completata.

Il voto e la geopolitica possono frenare l’accordo

La partita più delicata potrebbe essere il voto Tesla. Musk controlla circa l’84% dei voti in SpaceX grazie ad azioni con poteri speciali, ma circa un quinto in Tesla, dove le azioni hanno un voto ciascuna. Per approvare l’operazione, secondo le informazioni riportate sempre dal Financial Times, servirebbe il consenso della maggioranza delle azioni Tesla aventi diritto: anche le astensioni peserebbero quindi contro.

L’assemblea annuale è fissata per il 3 dicembre, ma la fusione richiederebbe probabilmente una riunione straordinaria.

Restano poi i controlli regolatori. I contratti di SpaceX con la Difesa statunitense e le tecnologie di Starlink possono sollevare questioni di sicurezza nazionale. Gli impianti e le attività di Tesla in Cina potrebbero complicare l’operazione sul fronte asiatico. Da non sottovalutare neanche gli esami antitrust negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito.

Come potrebbero reagire i mercati

La reazione dipenderà soprattutto dal rapporto di cambio e dai diritti di voto riconosciuti agli azionisti Tesla. Un premio giudicato insufficiente potrebbe alimentare opposizione e contenziosi, mentre uno elevato diluirebbe gli azionisti SpaceX.

Quando Reuters ha riferito che Wall Street discuteva il prezzo e le condizioni dell’operazione, le azioni Tesla erano salite di oltre il 3% e quelle SpaceX dell’11%: un segnale di interesse, non una garanzia che gli investitori approvino qualsiasi accordo.

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