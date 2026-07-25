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Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 15 feriti

Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 15 feriti

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Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 15 feriti Adnkronos

(Adnkronos) –
Un furgone ha travolto diversi pedoni a Berlino nella serata di oggi, sabato 25 luglio. Secondo la Bild, una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite. Il veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il Pride della capitale della Germania, nel parco Tiergarten. 

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00. Il furgone bianco si è lanciato a forte velocità – a circa 80 km orari – sulla folla e ha concluso la sua corsa contro un albero. Altri testimoni citati dal quotidiano hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo: il sospetto, armato di coltello, avrebbe aggredito alcune persone.
Per il Berliner Kurier, un uomo è stato arrestato. Un secondo individuo sarebbe in fuga. Nelle operazioni della polizia è coinvolta l’unità speciale Gsg 9, reparto antiterrorismo. 

Gli organizzatori del CSD hanno annunciato la cancellazione dell’evento. La parola “evacuazione” è apparsa a caratteri cubitali sul grande schermo della Porta di Brandeburgo. Poco dopo, un post su Instagram ha invitato i partecipanti a lasciare la zona “con calma e in modo ordinato”. “Si prega di evitare la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate la zona in direzione della stazione ferroviaria principale”, il post. 

“È un attacco alla nostra società libera e cosmopolita: dopo una pacifica e vivace parata del Christopher Street Day (CSD), la manifestazione per una Berlino tollerante e pacifica è stata attaccata nel modo più brutale. Berlino è la città della libertà e la nostra libertà è stata oggi orribilmente attaccata”, scrive su X il sindaco Kai Wegner. “Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. Ringrazio i servizi di emergenza che sono intervenuti immediatamente e hanno fatto tutto il possibile. E ho fiducia nella polizia e nelle autorità di sicurezza, che indagheranno con la massima urgenza”. 

 

“Attualmente è in corso un’operazione di polizia su larga scala nel Tiergarten – spiega la polizia di Berlino sull’account di X – L’area è stata transennata dalle nostre forze di intervento”. “Siamo sul posto con numerose forze di polizia nonché con i soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Berlino”, ha detto in un video su X un portavoce della polizia. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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