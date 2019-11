Un seminario Anci, Fub e Infratel che sarà occasione per aprire un confronto tra le esigenze e le aspettative degli enti locali, a partire dai Comuni, e tra le strategie e la visione degli operatori e le politiche pubbliche del sistema-Paese in questo campo.

20 novembre 2019

Ore 14.30

Sala Michelangelo

Via Lazzaro Spallanzani, 23

Arezzo

Si terrà domani 20 novembre ad Arezzo, in occasione della XXXVI Assemblea nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), l’evento “Territori connessi. Banda ultra larga e 5G per lo sviluppo delle comunità”, promosso dalla stessa Anci, assieme a Fondazione Ugo Bordoni (Fub) e Infratel.

Il Seminario, organizzato in collaborazione con Anfov e Asstel, sarà occasione per aprire un confronto tra le esigenze e le aspettative degli enti locali, a partire dai Comuni, e tra le strategie e la visione degli operatori e le politiche pubbliche del Sistema Paese su diversi settori strategici, come i recenti progressi nel dispiegamento della banda ultra larga e il successo delle aste per le frequenze per il 5G, cui sono seguite diffuse sperimentazioni che hanno visto un protagonismo degli enti locali, oltre che degli operatori di telecomunicazioni interessati e di numerosi altri soggetti attivi in diversi settori economici e culturali del Paese.

AGENDA

Presiede

Antonella Galdi, Vice segretario generale Anci

Apertura

Sergio Giordani , Sindaco di Padova e Delegato Innovazione e Attività produttive Anci Relazioni

, Sindaco di Padova e Delegato Innovazione e Attività produttive Anci Relazioni Antonio Sassano , Presidente Fondazione Ugo Bordoni

, Presidente Fondazione Ugo Bordoni Domenico Tudini, Amministratore Delegato Infratel

Interventi

Riccardo Capecchi , Segretario generale AGCOM

, Segretario generale AGCOM Luca Della Bitta , Sindaco di Chiavenna e Presidente Commissione Innovazione e Attività Produttive ANCI

, Sindaco di Chiavenna e Presidente Commissione Innovazione e Attività Produttive ANCI Michele Pianetta , Vice Sindaco di Villanova Mondovì e Vice Presidente di ANCI Piemonte

, Vice Sindaco di Villanova Mondovì e Vice Presidente di ANCI Piemonte Sebastiano Callari , Coordinatore Commissione agenda digitale – Conferenza delle Regioni

, Coordinatore Commissione agenda digitale – Conferenza delle Regioni Silvia Chiassai Martini , Presidente della Provincia di Arezzo e Vice presidente UPI

, Presidente della Provincia di Arezzo e Vice presidente UPI Umberto De Julio , Presidente Anfov

, Presidente Anfov Pietro Guindani, Presidente AssTel

Conclusioni