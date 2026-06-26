Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema

(Adnkronos) – Una telecamera di sorveglianza all’interno di un’abitazione a Caracas ha ripreso una coppia di anziani che si teneva per mano durante la terribile scossa che ha colpito il Venezuela. Quando la casa ha iniziato a tremare, l’uomo si è avvicinato alla moglie e, in un gesto di protezione, l’ha stretta a sé. Si tratta di uno dei terremoti più forti registrati in Venezuela da oltre un secolo.

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