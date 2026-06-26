Il sistema integrato nei telefoni Android ha rilevato la prima onda del sisma e inviato un avviso prima dell’arrivo delle scosse più violente. A Macaracuay alcuni cittadini hanno avuto il tempo di uscire di casa.

Un avviso sullo smartphone pochi secondi prima della scossa. È quanto accaduto in Venezuela, dove il sistema di allerta sismica integrato nei telefoni Android ha anticipato l’arrivo del terremoto che colpito il Paese e che al momento ha fatto 180 vittime e oltre 1500 feriti.

Quando due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno colpito a pochi secondi di distanza il nord del Paese, chi possedeva un telefono Android ha ricevuto una notifica prima ancora di avvertire il tremore. Il sistema operativo sviluppato da Google, presente in oltre 3,9 miliardi di dispositivi nel mondo, può infatti trasformare gli smartphone in una rete distribuita di rilevamento sismico.

A Macaracuay, quartiere a est della capitale e tra le aree rimaste meno colpite, l’allerta è comparsa sui telefoni circa trenta secondi prima del terremoto. Un margine minimo, ma sufficiente per consentire ad alcune persone di uscire di casa e salvargli la vita.

Come funziona l’allerta sismica di Android

Il funzionamento è stato annunciato da Google nel luglio 2025 in uno studio pubblicato su Science, “Global earthquake detection and warning using Android phones”, firmato dall’ingegnere Marc Stogaitis insieme a sismologi delle università di Berkeley e Harvard.

Android dispone di due tipi di notifiche pensate per avvisare gli utenti in caso di terremoto. Entrambe vengono inviate solo per sismi di magnitudo pari o superiore a 4,5. Il sistema sfrutta l’accelerometro presente negli smartphone, lo stesso sensore che consente al telefono di ruotare automaticamente lo schermo. Questo componente può rilevare l’onda P, la prima onda generata da un terremoto. È meno distruttiva e arriva prima dell’onda S, quella più violenta e potenzialmente capace di provocare crolli e danni agli edifici.

Quando uno smartphone fermo percepisce una vibrazione compatibile con l’onda P, invia ai server di Google un segnale e una posizione approssimativa. Se molti dispositivi nella stessa zona rilevano lo stesso fenomeno, il sistema distingue il sisma dal rumore di fondo, ne stima posizione e magnitudo e invia l’allerta alle aree che non sono ancora state raggiunte dall’onda più forte.

Non prevede i terremoti, li rileva

Ovviamente gli smartphone non sono in grado di sapere in anticipo dove e quando avverrà un sisma. Possono però rilevarlo quando è già iniziato e sfruttare il tempo che separa l’arrivo della prima onda da quello delle scosse più distruttive.

Il margine di preavviso è breve e dipende dalla distanza dall’epicentro. Per chi si trova molto vicino alla zona di origine del terremoto, il tempo disponibile può essere minimo o nullo. Per chi è più lontano, anche pochi secondi possono fare la differenza.

Il sistema è integrato nei telefoni Android e deve essere attivato nelle impostazioni. Al momento non è disponibile in Italia.

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