Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.6 gradi della scala Richter ha colpito il Giappone centrale nella tarda serata di ieri, venerdì 26 giugno. L’annuncio è stato dato dall’Agenzia meteorologica nipponica, che ha escluso un allarme tsunami o un’allerta per attività vulcanica sul Monte Fuji. Finora non si segnalano vittime né danni materiali. Secondo le dichiarazioni degli esperti riportate dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo, l’area colpita dal terremoto si trova vicino alla convergenza di diverse placche tettoniche, tra cui la placca del Mar delle Filippine.

“Ho incaricato i ministeri e le agenzie competenti di valutare urgentemente i danni e di collaborare strettamente con le autorità locali. Partendo dal presupposto che la vita umana venga prima di tutto, devono agire insieme per dedicare tutti i loro sforzi alle misure di emergenza, come le operazioni di ricerca e soccorso”, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Taikaichi in una conferenza stampa. Si tratta del secondo forte sisma che ha colpito il Giappone questa settimana, dopo la scossa di magnitudo 7.2 che ha interessato il Giappone settentrionale giovedì al largo della costa della prefettura di Iwate.

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