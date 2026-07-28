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Terremoto Giappone, scossa super e allarme tsunami

Terremoto Giappone, scossa super e allarme tsunami

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Terremoto Giappone, scossa super e allarme tsunami Adnkronos

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.1 colpisce il Giappone oggi e fa scattare l’allarme tsunami. Il sisma viene avvertito in particolare nel Sud del paese.  

 

 

Su X rimbalzano i video che documentano la violenza del sisma. L’epicentro è stato localizzato vicino a Nichinan a una profondità di circa 30 km: allerta tsunami per Miyazaki, Kagoshima e le prefetture costiere. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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