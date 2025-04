Terre rare, imminente accordo Ucraina-USA

Oggi in primo piano l’accordo sulle terre rare tra Ucraina e USA.

Kyiv è pronta a firmare un accordo strategico con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle terre rare e altre risorse energetiche. Attesa la firma nelle prossime ore.

Sicurezza e lavoro, la Premier Giorgia Meloni annuncia nuovi fondi: 650 milioni aggiuntivi, che portano a oltre 1,2 miliardi le risorse complessive. La risposta dell’ex ministro Cesare Damiano: “Il Governo modifichi il disegno di legge sull’AI per includere incentivi alle imprese che investono in tecnologie per la tutela dei lavoratori”.

AI, gli effetti sulla sicurezza sul lavoro. I pro e i contro nel documento a firma del Professor Tiziano Treu, Ordinario di Diritto del Lavoro, già Ministro del Lavoro e dei Trasporti e Presidente CNEL.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz