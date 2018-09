Who is Who

Laureata in matematica ad indirizzo informatico presso l’Università La Sapienza di Roma, ha ottenuto la specializzazione post-laurea e perfezionamento in ‘Cooperazione Internazionale’ presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Ha iniziato la sua carriera nel 1989 come Responsabile area applicative Dogane prima e poi come Direttore di Divisione presso il Dipartimento delle Dogane.

Dal 2011 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore centrale Tecnologie per l’innovazione Responsabile dei sistemi informativi automatizzati dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di Direttore dell’Ufficio Pianificazione ICT della stessa agenzia.

Il 29 agosto 2018 la ministra per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha nominato Teresa Alvaro nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale ( AgID ).