Zero. È il numero delle terapie digitali approvate e commercializzate in Italia, a fronte delle 121 attive nel resto del mondo, nove in più rispetto allo scorso anno.

Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..

Zero. È il numero delle terapie digitali approvate e commercializzate in Italia, a fronte delle 121 attive nel resto del mondo, nove in più rispetto allo scorso anno. Il dato arriva dalla ricerca dell’Osservatorio Life Science Innovation del Politecnico di Milano, condotta in collaborazione con Farmindustria e presentata il 16 settembre durante il convegno “AI e digitale nel Life Science: la creazione di valore oltre la sperimentazione”.

Il resto dell’analisi riguarda l’intelligenza artificiale, e in questo senso è evidente un salto in termini di maturità: le aziende farmaceutiche che utilizzano soluzioni di AI sviluppate su misura sono passate dal 36% al 76% in un solo anno, mentre il 92% ricorre anche a strumenti di terze parti come ChatGPT, Copilot, Claude, Perplexity e Gemini. Le priorità di investimento restano piuttosto chiare: per il 78% delle aziende l’AI serve prima di tutto a migliorare l’engagement dei professionisti sanitari, per il 48% a supportare la scoperta di nuovi farmaci e la sperimentazione clinica, per il 56% a raccogliere Real-World Data a supporto delle analisi di Real-World Evidence. Più indietro restano dati sintetici (37%), in silico trial e Decentralized Clinical Trial (30% entrambi), Terapie Digitali (26%) e app per la salute con sensori (11%).

Tre ostacoli tengono comunque a freno l’adozione su larga scala, e pesano più o meno allo stesso modo: la difficoltà di quantificare i benefici degli investimenti (52%), la carenza di competenze digitali adeguate in azienda (52%) e la complessità normativa (48%). Gabriele Dubini, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio, la vede così: «le tecnologie digitali, e in particolare l’AI, stanno evolvendo da ambiti di innovazione a infrastrutture sempre più integrate e regolate nell’ecosistema Life Science. La sfida per le imprese è oggi trasformare queste soluzioni in concrete leve di valore e competitività».

Le terapie digitali e il conto da pagare

L’iter parlamentare della normativa italiana sulle terapie digitali è in corso, e la proposta di legge approvata dalla Camera le inquadra come Software as a Medical Device, ne prevede la valutazione attraverso l’Health Technology Assessment e apre alla possibilità di inserirle nei Livelli Essenziali di Assistenza, rendendole così prescrivibili a carico del SSN. Fino a quel momento, però, un paziente italiano che volesse accedere a una DTx dovrebbe coprirne il costo di tasca propria; un buon motivo, tra gli altri, per tenere sotto controllo le proprie finanze quotidiane, anche confrontando i conti correnti disponibili sul comparatore di SOSTariffe.it.

L’interesse dei pazienti, del resto, non manca: il 63% userebbe una terapia digitale su prescrizione medica, e il 46% dei medici sarebbe disposto a prescriverla. Il 75% dei pazienti, va detto, la vorrebbe gratuita; una richiesta comprensibile, considerando che oggi in Italia nessuna DTx rientra nella rimborsabilità pubblica. La conoscenza dello strumento resta comunque limitata anche tra gli addetti ai lavori: solo il 33% degli specialisti riesce a distinguere una DTx da una tradizionale app per la salute, nonostante il 17% delle 121 DTx attive nel mondo integri già tecnologie di intelligenza artificiale per personalizzare i trattamenti, e il 43% venga utilizzato in combinazione con una terapia farmacologica. Il 40% riguarda la salute mentale.

La fiducia dei pazienti verso queste soluzioni dipende da quattro fattori, in ordine di importanza: la dimostrazione di efficacia clinica (64%), la garanzia di tutela dei dati personali (63%), il supporto dei professionisti sanitari nella comprensione dei benefici (62%) e la validazione da parte delle istituzioni (60%). Come osserva Chiara Sgarbossa, Direttrice dell’Osservatorio, «l’assenza di Terapie Digitali approvate e commercializzate in Italia è legata alla mancanza di un quadro normativo di riferimento, oggi finalmente in fase di definizione. Sarà ora fondamentale definire meccanismi di rimborsabilità adeguati, per favorire l’accessibilità e l’adozione di queste soluzioni anche in Italia».

La governance dell’AI nei trial clinici

Nella digitalizzazione dei trial clinici, gli strumenti più diffusi restano quelli di base: gli electronic Case Report Form sono utilizzati dal 55% delle aziende farmaceutiche, mentre le soluzioni di Electronic Data Capture e quelle per la raccolta degli electronic Patient-Reported Outcome si fermano entrambe al 45%. Molto più indietro gli strumenti avanzati: eSource al 20%, eRecruitment al 15%, eConsent ed eMatching al 10% ciascuno. Il risultato è che il 64% delle aziende si colloca ancora al secondo livello di un modello di maturità digitale su quattro, con la raccolta e la gestione dei dati clinici presidiate, ma senza le soluzioni per la gestione dei trial da remoto.

L’uso dell’intelligenza artificiale all’interno dei trial mostra invece un profilo di maturità più alto: il 40% delle aziende raggiunge il terzo livello del modello, impiegando l’AI in diverse fasi del ciclo di vita della sperimentazione. L’applicazione più diffusa riguarda la ricerca e l’analisi della letteratura scientifica e della documentazione clinico-regolatoria, che coinvolge il 70% delle aziende; circa metà la utilizza per progettare gli studi e per pianificare e monitorare le attività. Resta più sperimentale la generazione di dati sintetici e la costruzione di Synthetic Control Arm, adottata solo dal 20% delle aziende.

Il quadro cambia se si guarda alla strategia complessiva. Il 61% delle aziende farmaceutiche considera ormai il digitale una leva strutturale, e il 9% lo ha integrato nella propria visione aziendale; oltre metà ha introdotto ruoli dedicati, con una direzione specifica nel 32% dei casi e una figura ad hoc nel 18%, ma solo il 27% dispone di un budget centralizzato. La formazione procede più spedita, soprattutto sull’AI generativa (83% delle aziende ha formato i propri dipendenti), sull’etica dell’AI (75%) e su normative come l’AI Act (71%). Sul fronte della governance, il 48% delle aziende ha introdotto policy globali per un uso etico e responsabile dell’AI, il 40% le ha recepite anche a livello locale, mentre il 12% utilizza ancora questi strumenti senza alcuna policy formalizzata, nonostante il 92% ricorra a soluzioni di terze parti.

Il sovraccarico dei medici e le app non verificate

Nel rapporto con i professionisti sanitari, il segnale più netto arriva dai medici stessi: il 67% degli specialisti vorrebbe ricevere comunicazioni meno frequenti ma più pertinenti alla propria specialità, e uno su due segnala un eccesso di contenuti difficili da gestire. L’AI, paradossalmente, entra in gioco proprio qui: il 62% delle aziende la utilizza per sintetizzare gli insight raccolti dagli Informatori Scientifici del Farmaco e dai Medical Science Liaison durante le interazioni con gli Healthcare Professional, il 58% per definire la Next Best Action (individuare cioè contenuti e azioni più adatti in base a comportamenti e preferenze dei singoli professionisti), il 46% per generare contenuti personalizzati.

L’approccio “Beyond the Pill”, che affianca al farmaco servizi e soluzioni digitali per pazienti e HCP, resta invece indietro: il 73% delle aziende farmaceutiche si colloca nei primi due livelli del modello di maturità, con un portafoglio di al massimo due soluzioni digitali. Tra quelle già disponibili, i Digital Patient Support Program guidano con il 31%; seguono, a pari merito al 19%, i database di Real World Evidence e le soluzioni di AI a supporto delle decisioni cliniche degli HCP. Le Terapie Digitali, in questo contesto, restano soprattutto un terreno di sperimentazione, indicate dal 31% delle aziende come iniziativa in corso o in fase pilota; la collaborazione strutturata con il settore pubblico coinvolge appena il 24% delle aziende.

Sul fronte dei pazienti, le app per la salute vengono usate soprattutto per monitorare l’attività fisica (55%), seguono i parametri clinici (36%), l’alimentazione (26%) e l’aderenza terapeutica (20%); il 52% dei pazienti, però, non verifica che le app scelte siano certificate come dispositivi medici. Tra i medici, il 36% ne ha già consigliata almeno una ai propri pazienti, e il 44% di questi ne ha già utilizzato i dati raccolti; più defilati i farmacisti, consultati in materia solo nel 13% dei casi, anche se il 28% di loro ritiene che in futuro avrà un ruolo importante nell’educazione dei pazienti all’uso corretto di questi strumenti.

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