Tennis su Sky, ascolti al top per Wimbledon su Sky Sport

Gli ascolti di Sky premiano la ricca programmazione dedicata al tennis che questa settimana trasmette gli incontri di Wimbledon sul nuovo canale Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e sugli altri canali Sky dedicati al torneo londinese.

Da segnalare i risultati degli italiani impegnati ieri negli ottavi di finale: in particolare, il match tra Roger Federer e Lorenzo Sonego, in diretta dalle ore 18 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1, è stato seguito da 267 mila spettatori medi con 920 mila spettatori unici, mentre la vittoria di Matteo Berrettini contro Il’ja Ivaška, live dalle ore 12 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 5, è stata vista da 140 mila spettatori medi con 475 mila contatti unici.

Nell’intera giornata, il tennis live di Wimbledon ha avuto un ascolto medio di 170 mila spettatori e oltre 1 milione 200 mila spettatori unici.

Un battesimo fin qui positivo per il nuovo Sky Sport Tennis, il canale dedicato al tennis al via con Wimbledon, nato per raccontare le imprese dei grandi campioni e il momento d’oro del tennis italiano – con 10 atleti nella top 100 – che appassiona ed entusiasma sempre di più il pubblico. Dopo Wimbledon, si ripartirà con altri grandi eventi quali gli ATP Masters 1000 (tutti su Sky Sport Tennis) fino ad arrivare al più atteso di tutti, le Nitto ATP Finals, che si svolgeranno in Italia, a Torino. Senza dimenticare le tappe del World Padel Tour 2021, con tutto il meglio di questo sport che sta facendo impazzire gli italiani.

Intanto la programmazione di Sky Sport dedicata a Wimbledon continua oggi e nei prossimi giorni con gli incontri dei quarti di finale (domani Matteo Berrettini sfiderà il canadese Félix Auger-Aliassime). Venerdì sarà il giorno delle semifinali maschili (ore 14 e ore 17), in attesa che il weekend decreti i vincitori del torneo: sabato 10 luglio alle ore 15 la finale del singolare femminile e alle 17.30 le finali del doppio maschile e femminile. Domenica 11 luglio, infine, alle ore 15, l’ultimo atto del torneo maschile in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.