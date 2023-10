Temporali e acquazzoni, vediamo dove (video)

Il maltempo si affaccia sull’Italia e diverse regioni del Centro e del Nord saranno raggiunte da fenomeni anche intensi. Sud in attesa.

AL NORD

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio precipitazioni in estensione all’Emilia Roma e pianure di Lombardia e Veneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sulla Liguria di Levante.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosi o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche ad Umbria e Marche. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali, con piogge sulle stesse regioni ed in intensificazione sulla Toscana con possibilità di intensi temporali nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi e maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in generale aumento salvo una lieve flessione negativa al Sud, massime in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.