Temporali e acquazzoni in avvicinamento (video)

Nuovo peggioramento con temporali sparsi e rovesci anche forti su tutte le regioni entro domani sera. Neve in montagna.

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest, per lo più invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni tra Emilia Romagna e Triveneto e neve sulle Alpi fin verso i 1000-1200 metri, asciutto altrove con addensamenti bassi e compatti.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio fenomeni in estensione al Lazio settentrionale. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 1500-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi. Nella notte piogge in arrivo anche tra Campania e Molise.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord-Ovest e in rialzo sul resto d’Italia, massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia.